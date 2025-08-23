Начальник лагеря Южный Иныльчек: доставить россиянку Наговицину с пика Победы невозможно

Транспортировка российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в горах Тянь-Шаня невозможна, пишет ТАСС со ссылкой на начальника базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрия Грекова.

Местонахождение Наговициной известно, однако подойти к тому месту невозможно, сообщил Греков. «Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю», – пояснил он.

По словам Грекова, погибший итальянский альпинист, входивший в состав группы Наговициной, находится ниже по высоте – на 6 800 м, поэтому есть возможность в 2026 году предпринять попытку его забрать с пика. Наговицина находится на высоте 7 200 м на пике Победы.

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