Между Таиландом и Камбоджей вспыхнул пограничный конфликт. Сообщается, что на границе двух стран идут бои, жертвами которых стали 11 мирных жителей. Таиланд сообщил о минимум трех раненых, в их числе пятилетний мальчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти страны обвиняют армию Камбоджи в обстреле одной из больниц. Камбоджа, в свою очередь, обвинила Таиланд в использовании тяжелых вооружений и нанесении авиаудара по своей территории. Там назвали действия Таиланда жестокой и незаконной агрессией и вопиющим нарушением Устава ООН и основных принципов международного права.

Тайская сторона в свою очередь призвала Камбоджу прекратить нападения на гражданские и военные объекты страны. Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.