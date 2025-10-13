На побережье ливийского Триполи обнаружили более 60 тел мигрантов

По меньшей мере 60 тел мигрантов было обнаружено за последние две недели на побережье ливийского Триполи. Лодка, которая перевозила нелегалов, перевернулась. Сообщение о трагедии, опубликованное пресс-секретарем Международной организации по миграции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.