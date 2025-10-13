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На побережье ливийского Триполи обнаружили более 60 тел мигрантов

13 октября 2025 07:15
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По меньшей мере 60 тел мигрантов было обнаружено за последние две недели на побережье ливийского Триполи. Лодка, которая перевозила нелегалов, перевернулась. Сообщение о трагедии, опубликованное пресс-секретарем Международной организации по миграции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На побережье ливийского Триполи обнаружили более 60 тел мигрантов-2

Известно, что команды специалистов и волонтеры проводили спасательные операции в особо сложных условиях. Отметим, Ливия остается одной из основных пунктов отправления лодок мигрантов в Европу. Несмотря на усиление наблюдения береговой охраны, ежемесячно Средиземное море уносит жизни десятков переселенцев. 

# происшествия

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