На побережье ливийского Триполи обнаружили более 60 тел мигрантов

По меньшей мере 60 тел мигрантов было обнаружено за последние две недели на побережье ливийского Триполи. Лодка, которая перевозила нелегалов, перевернулась. Сообщение о трагедии, опубликованное пресс-секретарем Международной организации по миграции, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что команды специалистов и волонтеры проводили спасательные операции в особо сложных условиях. Отметим, Ливия остается одной из основных пунктов отправления лодок мигрантов в Европу. Несмотря на усиление наблюдения береговой охраны, ежемесячно Средиземное море уносит жизни десятков переселенцев.