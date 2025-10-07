Белоруска сделала татуировку, а через несколько дней умерла

Двадцатиоднолетняя жительница Молодечно скончалась через несколько дней после нанесения татуировки. Трагический случай произошел в белорусском городе в конце августа, информирует Государственный комитет судебных экспертиз РБ.

Сообщается, что в тяжелом состоянии девушка была доставлена в больницу. Медиков вызвал молодой человек пострадавшей. Врачи боролись за ее жизнь сутки, но спасти не удалось.

Проверка показала, что причиной смерти стал сепсис. Незадолго до экстренной госпитализации жительница Молодечно сделала татуировку в области предплечья в домашних условиях, а через несколько дней у нее поднялась высокая температура, появились покраснения и отеки на теле.