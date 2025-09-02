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Более тысячи человек погибли при сходе оползня в Судане

02 сентября 2025 10:47
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Более тысячи человек погибли при сходе масштабного оползня на западе Судана. Миллионы тонн камней и земли снесли целую деревню, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Более тысячи человек погибли при сходе оползня в Судане-2

Местные власти обратилось к ООН и другим международным организациям с призывом помочь в ликвидации последствий стихии. В стране охваченной внутренними конфликтами нет ни средств, ни техники, ни специалистов, чтобы организовать масштабную поисково-спасательную операцию. Масштабы разрушений оказались настолько огромными, что восстановление поселения уже невозможно. Оползень стал одной из самых смертоносных природных катастроф в современной истории Судана.

# происшествия

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