Прямой эфир

В ДТП с автобусом в Таиланде пострадали пять белорусов

08 ноября 2025 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

5 белорусов пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде. Также ранения получили 6 россиян. Одна наша соотечественница находится в стабильном тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ДТП с автобусом в Таиланде пострадали пять белорусов-2

Она получила повреждения внутренних органов. Госпитализирована в больницу Паттайи и находится в сознании. У остальных пострадавших легкие травмы и ушибы. Всем оказали необходимую медпомощь. Известно, что авария произошла еще 6 ноября, однако подробности стали известны только сейчас. Экскурсионный автобус упал с холма на пути к водопаду Сай Йок. 

# ДТП # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Журналист раскритиковал генерала НАТО за заявления о возможной войне с РФ
08 ноября 2025 12:50

Журналист раскритиковал генерала НАТО за заявления о возможной войне с РФ

Захарова назвала отмену концертов российских исполнителей в Италии варварством
08 ноября 2025 12:23

Захарова назвала отмену концертов российских исполнителей в Италии варварством

Байден раскритиковал Трампа
08 ноября 2025 11:33

Байден раскритиковал Трампа