В ДТП с автобусом в Таиланде пострадали пять белорусов

5 белорусов пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде. Также ранения получили 6 россиян. Одна наша соотечественница находится в стабильном тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она получила повреждения внутренних органов. Госпитализирована в больницу Паттайи и находится в сознании. У остальных пострадавших легкие травмы и ушибы. Всем оказали необходимую медпомощь. Известно, что авария произошла еще 6 ноября, однако подробности стали известны только сейчас. Экскурсионный автобус упал с холма на пути к водопаду Сай Йок.