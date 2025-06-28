Подводим итоги саммита ЕАЭС в Минске – чего уже достигли и какие перспективы у Союза

Два дня, которые приблизили ЕАЭС к целям большой Евразии. Экономический форум и саммит, прошедшие в Минске – это почти три тысячи участников из трех десятков стран, шесть тематических блоков, больше 30 мероприятий, которые охватили, кажется, все возможные сферы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чего удалось добиться и какие проблемы нужно решить? На эти темы лидеры стран-участниц и высокие гости в общей сложности общались более 10 часов и успели рассмотреть 14 главных вопросов. По итогам заседания подписан ряд важных документов. Все участники оказались единодушны в своей оценке евразийских интеграционных процессов – движемся в правильном направлении, но темпы сбавлять нельзя. Минск стал международной площадкой для объединения интересов многих стран, даже пока не входящих в состав ЕАЭС. Но это пока… Евразийская пятерка имеет все шансы на глобализацию. Достижения союза стали буквально магнитом притягивать третьи страны. Попадая в евразийскую экономическую обойму даже в качестве партнера, страны отмечают повышение главных показателей и рост товарооборота. За 10 лет ЕАЭС совершил существенный экономический прорыв. Взаимная торговля стран-участниц удвоилась и в 2024 году почти достигла отметки в 100 миллиардов долларов. Уже более 90 % всех расчетов происходит в национальных валютах. ВВП за 10 лет увеличился на 18 % (только за минувший год на 4,5 %) и превысил 2,5 триллиона долларов. Товарооборот с третьими странами также неизменно растет. Он уже достиг 800 миллиардов долларов или плюс 38 %, что очевидно значимый прогресс. Общий рост промышленного производства прибавил почти на треть. Объем продукции сельского хозяйства вырос на четверть, увеличился грузооборот. Хорошо идут инвестиции. А вот уровень безработицы, напротив, снизился почти вдвое и составляет менее 3 %. Дни большой политики уже вошли в историю. Результаты закреплены в документах и лягут в основу дальнейшей интеграции. Давайте вспомним самые яркие фрагменты экономического форума и саммита ЕАЭС. Беларусь достойно выступает председателем в объединении и вносит свой весомый вклад в евразийскую интеграцию. Большие встречи ради глобальных целей. Репортаж Полины Королевы.

Минский саммит сугубо рабочий по вопросам, но рубежный по смыслу. В 2025 году заканчивается срок для реализации стратегических направлений. За 10 лет достичь удалось многого, о чем сказали лидеры и что подтверждают цифры. Тем не менее вопросы остались. И потребовали вмешательства лидеров стран-участниц. Манойло: саммит ЕАЭС в Минске оказался в хороших руках.

Что касается Армении, премьер-министр Пашинян участвовал дистанционно. Тем не менее предпосылок для выхода Армении из Союза нет. 82 % экономических экспортных отношений Армении связаны с ЕАЭС. Кроме того, привлекательная цена на газ – дешевле, чем европейский. А газ – это не только отопление, но промышленность и сельское хозяйство. Лукашенко – главам стран ЕАЭС: если будем топтаться на месте, нас догонят, затопчут и пойдут вперед другие.

Арман Абовян, политический аналитик (Армения):

Единственная работающая, реальная, настоящая система, которая позволяет экономике Армении не просто расти, а вообще Армении существовать как, скажем, экономическая единица. Для примера возьмем оборот с ЕАЭС: финансовый, экономический, торговый оборот. Он превысил уже, если не ошибаюсь, цифру в 13 миллиардов долларов. Я еще ее принижаю. Некоторые, конечно, пытаются приводить в пример, говорить: вот, надо выходить на европейские рынки. Да мы не против выхода на европейские рынки, но экономисты подсчитали, причем сами же европейские, что европейский рынок при всей его привлекательности может обеспечить Армении всего лишь 2 миллиарда оборота, что является катастрофой.

ЕАЭС – интеграционное объединение, прежде всего в экономическом отношении. Впрочем, растет и политическое влияние Союза. Отсюда мировое внимание, о котором Александр Лукашенко (уже в день заседания Высшего совета) отметил следующее: «Одни по-доброму смотрят, как мы неплохо набираем обороты, и подключаются к нашему Союзу. Другие предвкушают момент, когда мы споткнемся или вообще разойдемся. Чьи ожидания оправдаются, зависит исключительно от нас».

Вопрос, разрешить который нужно уже сегодня, – транспортно-логистический. Так, с предложением выступил Президент Кубы: создать в его стране хаб для транзита продукции ЕАЭС в Латинскую Америку. В том числе задействовать возможности «Порта Мариэль» – особой экономической зоны.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес, Президент Кубы:

В декабре исполнится пять лет с момента получения Кубой статуса государственного наблюдателя в ЕС. Это был плодотворный период, но еще есть огромные потенциал и возможности для расширения экономических, финансовых и торговых отношений. Я могу подтвердить вам твердое стремление Кубы стать эффективным партнером Союза. Тема финансовой интеграции на саммите звучала отдельно. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в кратчайшие сроки необходимо завершить формирование общего финансового рынка. В этом контексте есть ряд сложностей, разрешить которые не могут уже несколько лет.

Ануар Нуртазин, экономический аналитик (Казахстан):

Нужно понимать те, так сказать, не просто точечные решения. Вот здесь мы решили на сегодняшний момент транспортно-логистический вопрос на, скажем, западной границе Республики Беларусь. Или разрешили вопрос по, так сказать, разбивке пошлин таможенных по тарифному и не тарифному регулированию, с учетом того, что часть статистики все же не видно на сегодня. Здесь скорее нам нужно исходить из основного посыла – это как мы будем в целом выстраивать всю финансово-экономическую модель дальнейшего развития. Потому что у нас основное наполнение всех этих процессов – это денежный поток, и мы должны понимать, чтобы эти потоки проходили быстро, эффективно, дешево, то есть безболезненно.

Вместе с тем рынок ЕАЭС, как говорят экономисты, играет. Потому становится все более привлекательным для третьих стран. На саммите в Минске заключили экономические соглашения с ОАЭ и Монголией. Тем не менее и здесь превыше всего должны быть интересы внутреннего рынка Союза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В условиях тарифной войны и переформатирования международной торговли необходимо внимательно посмотреть, не искажаются ли условия конкуренции в Союзе для наших производителей из-за чужих тарифных «экспериментов». Не поддерживаем ли мы своим рублем бизнес из третьих стран в ущерб нашим предпринимателям и компаниям? Ожидаем от Комиссии оценки рисков для экономик стран-членов с предложениями о конкретных совместных действиях. И должен сказать, что этот вопрос становится все более актуальным. Свои внутренние рынки мы должны защищать, так как это делают другие (подробнее).

Напомним, всего на уровень глав государств было вынесено 18 вопросов. Это много. Отсюда замечание белорусского лидера об инициативности Евразийской экономической комиссии. Ее работа должна быть видна, Высший совет не должен ее подменять. Именно комиссии предстоит подготовить дорожную карту, то есть конкретизировать планы Союза. Принять документ планируют также под председательством нашей страны, сейчас заложено почти 400 программ. Вероятно, серьезное внимание будет уделено цифровизации. Лукашенко предложил признать электронные подписи и цифровые документы в рамках ЕАЭС.

В 2026 году председательство перейдет к Казахстану, Касым-Жомарт Токаев уже анонсировал отдельную встречу исключительно по вопросам развития искусственного интеллекта. Касым-Жомарт Токаев, Президент Казахстана:

Усиливается мировая конкуренция в области искусственного интеллекта и вкладываются сотни миллиардов долларов в расширение цифровой инфраструктуры, научные исследования и разработки, а также подготовку высококвалифицированных кадров. У Евразийского экономического союза имеется исторический шанс включиться в этот глобальный процесс. На мой взгляд, важно своевременно использовать окно возможностей, чтобы упрочить нашу роль в формирующемся цифровом миропорядке.

Пока по отдельности, но страны ЕАЭС внедряют передовые технологии в работу. Опытом делились в рамках Евразийского экономического форума. Белстат рассказал про виртуального помощника, который введен в эксплуатацию, чат-бот работает круглосуточно. Такой пример цифровизации заинтересовал коллег из Кыргызстана.

Болотбек Нурматов, директор центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана:

Это наша задача, это наши цели, мы за этим идем сейчас. То, что касается в части сертификации, признание сертификатов, признание направлений, оценки соответствия, обеспечение на местах – это все предстоит, большая работа предстоит. В том числе внедрение новых технических регламентов, разработка новых направлений. Это все направлено на то, чтобы защитить рынок таможенного союза.

Примером умных магистралей и целых городов на секции делились российские коллеги. Речь о транспортных детекторах, которые устанавливают в городе. Они в онлайн-режиме отслеживают загруженность дорог и с помощью нейросети регулируют работу светофоров.