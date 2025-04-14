Наживаются на своих же – студент рассказал, как украинцы «кидают» соотечественников в Чехии

Проект СТВ «Трудности перевода» стал попыткой разобраться в причинах поездок белорусов в Европу на учебу и заработки. А также предупредить о последствиях. Непредвиденный рост цен на обучение, травля, неподъемные расходы на бытовые моменты, возвращение без диплома – все это есть. Об этом много говорят в социальных сетях, и все же некоторые игнорируют факты и надеются, что у них-то все получится, неприятности обойдут стороной. Но они не обходят. Фрагменты, не вошедшие в основной хронометраж фильма, а также истории поездок в Европу, которые кончаются некрологом, – с послесловием «Трудностей перевода». Автор проекта Полина Королева.

Согласно польскому законодательству, учиться должен каждый ребенок, даже если его родители приехали в страну на заработки. За идею – 5 баллов, за реализацию – минус 10. Травля в школах есть, потому силы уходят не на усвоение информации на другом языке, а на выживание. Язык стал камнем преткновения и в классе, где училась дочь Натальи. Школьницу избивали за то, что она белоруска! Как семья уехала в Польшу на заработки, но столкнулась с буллингом.

В Чехии другая проблема. Правительство не вступается за своих граждан. Началось это после притока беженцев из Украины. «Зарезал цыгана, и его отмазали». Студент рассказал, как правительство Чехии крышует украинцев. Есть в истории и парадокс. Пока правительство Чехии заступается за украинцев, сами они наживаются на своих же.