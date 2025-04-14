Наживаются на своих же – студент рассказал, как украинцы «кидают» соотечественников в Чехии
Проект СТВ «Трудности перевода» стал попыткой разобраться в причинах поездок белорусов в Европу на учебу и заработки. А также предупредить о последствиях. Непредвиденный рост цен на обучение, травля, неподъемные расходы на бытовые моменты, возвращение без диплома – все это есть. Об этом много говорят в социальных сетях, и все же некоторые игнорируют факты и надеются, что у них-то все получится, неприятности обойдут стороной. Но они не обходят.
Фрагменты, не вошедшие в основной хронометраж фильма, а также истории поездок в Европу, которые кончаются некрологом, – с послесловием «Трудностей перевода».
Автор проекта Полина Королева.
Согласно польскому законодательству, учиться должен каждый ребенок, даже если его родители приехали в страну на заработки. За идею – 5 баллов, за реализацию – минус 10. Травля в школах есть, потому силы уходят не на усвоение информации на другом языке, а на выживание. Язык стал камнем преткновения и в классе, где училась дочь Натальи.
Школьницу избивали за то, что она белоруска! Как семья уехала в Польшу на заработки, но столкнулась с буллингом.
В Чехии другая проблема. Правительство не вступается за своих граждан. Началось это после притока беженцев из Украины.
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Есть в истории и парадокс. Пока правительство Чехии заступается за украинцев, сами они наживаются на своих же.
Даниил Новик, Чехия. 2019 год. Университет Градец-Кралове. Информационный менеджмент:
Приезжали в основном из Закарпатья, это запад Украины, но, как мы знаем, война происходит на востоке. И все, кто пострадал по-настоящему от войны, процентов 70, остались в Украине. Только переехали на запад, подальше. Были, естественно, те, кто, например, переехал сразу же в Европу, но это единицы. Большая часть – это все-таки закарпатцы, западная часть Украины. И их отношение даже к своему народу было посредственное. Открывали и кредиты украинцы на украинцев. И потом уезжали, не закрывая ни счетов, ни номеров, а это все капает. И штрафы потом выставляются, но никто, естественно, не приезжает обратно.