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Наживаются на своих же – студент рассказал, как украинцы «кидают» соотечественников в Чехии

14 апреля 2025 17:00
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Проект СТВ «Трудности перевода» стал попыткой разобраться в причинах поездок белорусов в Европу на учебу и заработки. А также предупредить о последствиях. Непредвиденный рост цен на обучение, травля, неподъемные расходы на бытовые моменты, возвращение без диплома – все это есть. Об этом много говорят в социальных сетях, и все же некоторые игнорируют факты и надеются, что у них-то все получится, неприятности обойдут стороной. Но они не обходят.

Фрагменты, не вошедшие в основной хронометраж фильма, а также истории поездок в Европу, которые кончаются некрологом, – с послесловием «Трудностей перевода».

Автор проекта Полина Королева.

Наживаются на своих же – студент рассказал, как украинцы «кидают» соотечественников в Чехии-2

Согласно польскому законодательству, учиться должен каждый ребенок, даже если его родители приехали в страну на заработки. За идею – 5 баллов, за реализацию – минус 10. Травля в школах есть, потому силы уходят не на усвоение информации на другом языке, а на выживание. Язык стал камнем преткновения и в классе, где училась дочь Натальи.

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Наживаются на своих же – студент рассказал, как украинцы «кидают» соотечественников в Чехии-4

В Чехии другая проблема. Правительство не вступается за своих граждан. Началось это после притока беженцев из Украины.

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Есть в истории и парадокс. Пока правительство Чехии заступается за украинцев, сами они наживаются на своих же.

Наживаются на своих же – студент рассказал, как украинцы «кидают» соотечественников в Чехии-7

Даниил Новик, Чехия. 2019 год. Университет Градец-Кралове. Информационный менеджмент:
Приезжали в основном из Закарпатья, это запад Украины, но, как мы знаем, война происходит на востоке. И все, кто пострадал по-настоящему от войны, процентов 70, остались в Украине. Только переехали на запад, подальше. Были, естественно, те, кто, например, переехал сразу же в Европу, но это единицы. Большая часть – это все-таки закарпатцы, западная часть Украины. И их отношение даже к своему народу было посредственное. Открывали и кредиты украинцы на украинцев. И потом уезжали, не закрывая ни счетов, ни номеров, а это все капает. И штрафы потом выставляются, но никто, естественно, не приезжает обратно.

Наживаются на своих же – студент рассказал, как украинцы «кидают» соотечественников в Чехии-9

Так стоит ли удивляться, что на улицах Львова возможна и такая картина? Неонацисты избили белорусов за русский язык. Сострадания нет к своим, а тут речь, которую в Украине принято уничтожать как проказу.

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