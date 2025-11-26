Лукашенко и Путин провели двустороннюю встречу в Бишкеке

Александр Лукашенко подтвердил готовность возобновить мирные переговоры по Украине на Минской площадке. Об этом Президент Беларуси заявил во время рабочей встречи с Владимиром Путиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо, что нашли время выполнить обещание. Мы договорились заранее с вами, что в это время встретимся. Знаю, что у вас нелегкие были дни. Все-таки официальный визит, а всегда нагрузка приличная на человека. Тем не менее, как вы правильно сказали, всегда есть не просто о чем-то поговорить, есть вопросы, которые надо обсудить и для дальнейшего принятия решения посоветоваться по некоторым вопросам, хотя их меньше не становится, и все серьезнее и серьезнее. Поэтому я готов к тому, чтобы обсудить вопросы, которые злободневны для нас, для России и Беларуси.