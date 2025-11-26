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Олимпийский огонь зимних Игр-2026 зажжён в Греции

26 ноября 2025 13:55
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Олимпийский огонь зимних Игр-2026 зажжён в Греции-0

В Греции в Древней Олимпии провели церемонию зажжения огня зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине, пишет РИА Новости со ссылкой на ERT Sport.

Древняя Олимпия – место зарождения Игр в VIII веке до н.э. В начале торжества прозвучали Олимпийский гимн в исполнении греческой оперной певицы Христины Пулици, а также национальные гимны Италии и Греции. В мероприятии приняли участие президент Греции Константинос Тасулас, президент МОК Кирсти Ковентри, экс-президент МОК Томас Бах и глава Олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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