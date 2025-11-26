План к концу 2025-го – 9 млн тонн молока! Как идёт апгрейд МТК в Минской области
Ставку в Минской области делают и на развитие молочной отрасли. До конца 2025 года в регионе планируют ввести в эксплуатацию более 25 новых МТК, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это стратегический шаг, который позволит не только нарастить объемы, но и повысить качественные показатели. Ожидается, что по итогам года Беларусь получит около 9 миллионов тонн молока.
Какой вклад вносит Минская область и какие объекты строятся Березинском районе? – Расскажет Ольга Пасечник.
На современном молочном комплексе содержится 629 голов. Благодаря грамотной работе специалистов и высококачественным кормам, предприятие ежедневно реализует почти 25 тонн молока высшего сорта «Экстра».
Ольга Пасечник, корреспондент:
Доильный зал оборудован профессиональной установкой типа «параллель», где одновременно можно поставить 24 коровы. Также созданы все условия для комфортной работы специалистов.
После каждой коровы аппараты проходят обязательную дезинфекцию, а весь процесс контролируется автоматикой. Благодаря этому работа идет быстро, а молоко получается качественным, высшего сорта, с жирностью свыше 4 %.
В планах у хозяйства выйти на показатель 8400 килограмм молока на одну голову. А чтобы получить результат, нужны условия для поголовья. Поэтому продолжается модернизация. На очереди – современный комплекс на тысячу голов.
Евгений Пилецкий, заместитель директора по растениеводству СУП «АгроМАЗ» :
Мы приступили к реализации проекта по строительству нового современного молочно-товарного комплекса. На сегодняшний день проектно-смертная документация проходит экологическую экспертизу. Но попутно мы завозим железобетонные конструкции. И на сегодняшний день уже освоено полтора миллиона рублей.
Минская область уверенно сохраняет место в регионов-лидеров по продуктивности дойного стада. Планы в два миллиона тонн животноводы уже перешагнули. Но продолжают строить МТК, улучшать условия и растить поголовье.
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