План к концу 2025-го – 9 млн тонн молока! Как идёт апгрейд МТК в Минской области

Ставку в Минской области делают и на развитие молочной отрасли. До конца 2025 года в регионе планируют ввести в эксплуатацию более 25 новых МТК, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это стратегический шаг, который позволит не только нарастить объемы, но и повысить качественные показатели. Ожидается, что по итогам года Беларусь получит около 9 миллионов тонн молока.

На современном молочном комплексе содержится 629 голов. Благодаря грамотной работе специалистов и высококачественным кормам, предприятие ежедневно реализует почти 25 тонн молока высшего сорта «Экстра».

Ольга Пасечник, корреспондент: Доильный зал оборудован профессиональной установкой типа «параллель», где одновременно можно поставить 24 коровы. Также созданы все условия для комфортной работы специалистов.

После каждой коровы аппараты проходят обязательную дезинфекцию, а весь процесс контролируется автоматикой. Благодаря этому работа идет быстро, а молоко получается качественным, высшего сорта, с жирностью свыше 4 %.

В планах у хозяйства выйти на показатель 8400 килограмм молока на одну голову. А чтобы получить результат, нужны условия для поголовья. Поэтому продолжается модернизация. На очереди – современный комплекс на тысячу голов.