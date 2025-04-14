Даже не представляли, что их ждёт. Белорусы рассказали, как «европейская мечта» разбилась о реальность
«Учеба за границей сейчас – это как тест на интеллект. Те, кто с низким, попадаются». – «Что в голове у этих малолеток? За что отдавать такие деньги?» – «Годы потеряли, зато приобрели большой жизненный опыт». – «Учиться никогда не поздно».
Такие комментарии оставляют зрители фильма «Трудности перевода». Этот проект СТВ стал попыткой разобраться в причинах поездок белорусов в Европу на учебу и заработки. А также предупредить о последствиях.
Непредвиденный рост цен на обучение, травля, неподъемные расходы на бытовые моменты, возвращение без диплома – все это есть. Об этом много говорят в социальных сетях, и все же некоторые игнорируют факты и надеются, что у них-то все получится, неприятности обойдут стороной. Но они не обходят.
Фрагменты, не вошедшие в основной хронометраж фильма, а также истории поездок в Европу, которые кончаются некрологом, – с послесловием «Трудностей перевода» – автор проекта Полина Королева.
Мария Харланова, Варшава. 2020 год. Университет им. Лазарского. Цифровой маркетинг:
Я долго не могла определиться ни с профессией, ни с университетом. Ближе к концу третьей четверти я решила, что пусть это будет маркетинг. И решила поступать в Польшу.
Николай Дорошко, 2020 год. Гданьский политехнический университет. Океанотехника и судостроение:
Хочу заняться кораблями. Самолеты для меня сложно. Да и честно, я не знаю даже, где в Беларуси на это поступать. Ну так, мы рассмотрели варианты, поняли: в Польше довольно хорошие условия. В итоге я поступил на океанотехнику.
Дарья Пригожаева, Лодзь. 2020 год. Лодзинский университет. Управление персоналом:
Одна знакомая девочка обучалась в Польше. Думаю: ого!
Анастасия Ващилко, Вильнюс. 2016 год. Европейский гуманитарный университет. Мировая политика и экономика:
В Вильнюсе, когда я училась, в основном там учились 80 % белорусов. Для белорусов была скидка, якобы вот они когда-то уехали из Беларуси, тем самым хотят поддержать эту связь.
Даниил Новик, Чехия. 2019 год. Университет Градец-Кралове. Информационный менеджмент:
Поступал по совету друга, по примеру, он поступил в Прагу, я поступил в другой город, Градец-Кралове.
Полина Королева, политический обозреватель:
Это герои фильма «Трудности перевода». Проект появился, потому что созрели вопросы. Лично мне не давал покоя парадокс: наши выпускники едут учиться в страны ближнего зарубежья, во-первых, толком не владея языком.
Дарья Пригожаева:
На транспорт сесть, я ничего не понимаю, ну, как бы, нет, я язык знаю, но именно я не практиковала его. Вот в атмосфере того, что все на нем говорят.
Полина Королева:
Во-вторых, не ознакомившись со спецификой европейских стран. Начиная, например, от безобидной любви литовцев к холоднику.
Анастасия Ващилко:
Литовцы какие-то другие, они вообще другие! Они выглядят по-другому, они ведут себя по-другому, они едят по-другому. Вот этот холодник, ну что для нас такое холодник? Это такое блюдо. А у них как только начинается летний сезон, холодник в каждом ресторане так называемом. Это прям любимое блюдо у них – холодник.
Полина Королева:
И заканчивая их принципиальным отказом от русского языка.
Анастасия Ващилко:
Да, с тобой могли не заговорить по-русски. К примеру, вот когда ты видишь возраст человека, который 100 % знает русский, и ты к нему обращаешься, он такой: «Не, не колбуй меня». Настолько для них весь этот выход из Советского Союза был болезненным, тяжелым, травматичным, что настолько и в языке для них это было важно – выстроить эту свою собственную линию.
Полина Королева:
Белорусы едут в Европу, игнорируя факты травли, дискриминации, социальной несправедливости.
Наталья Гавриленко, Польша, уезжала на заработки с семьей:
Иммигрант – это иммигрант. И для иммигранта самая низкая оплата. И работа самая такая не очень благоприятная, наверное.
Николай Дорошко:
На работу какую-нибудь принеси-подай очень спокойно устраивают. У них тоже такая ситуация, наверное, как и во многих других государств. Никто не хочет, допустим, работать на таких простых работах, как кассир, обслуга и так далее. Им вот этих людей очень сильно не хватает.
Полина Королева:
Почему так? Ответ на поверхности. Вчерашние выпускники школы попросту не знают обо всех этих жирных нюансах. Мало кому в 17 лет хочется подходить к вопросу переезда в другую страну взвешенно и осознанно. Зато подростковых ожиданий масса.
Дарья Пригожаева:
Что-то интересное, другое. Наверное, вот этот подростковый какой-то период – не хочу, как все, идти туда, в колледж какой-то, в университет. Не хочу ЦТ сдавать – это сложно.
Полина Королева:
Ожидания эти, справедливости ради, подбадривают те, кто уехали и у кого все сложилось. Безусловно, такие люди есть, есть успешные истории, именно про них и рассказывают. А вот про неудачи делиться мало кому хочется, потому что это неудачи. Фильм «Трудности перевода» задумывался и вышел в формате «выводы делайте сами». Тем не менее остались фрагменты, не вошедшие в основной хронометраж, и темы, требующие дополнительного развития, учитывая заголовки европейских медиапорталов.
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