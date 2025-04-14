Даже не представляли, что их ждёт. Белорусы рассказали, как «европейская мечта» разбилась о реальность

«Учеба за границей сейчас – это как тест на интеллект. Те, кто с низким, попадаются». – «Что в голове у этих малолеток? За что отдавать такие деньги?» – «Годы потеряли, зато приобрели большой жизненный опыт». – «Учиться никогда не поздно». Такие комментарии оставляют зрители фильма «Трудности перевода». Этот проект СТВ стал попыткой разобраться в причинах поездок белорусов в Европу на учебу и заработки. А также предупредить о последствиях. Непредвиденный рост цен на обучение, травля, неподъемные расходы на бытовые моменты, возвращение без диплома – все это есть. Об этом много говорят в социальных сетях, и все же некоторые игнорируют факты и надеются, что у них-то все получится, неприятности обойдут стороной. Но они не обходят. Фрагменты, не вошедшие в основной хронометраж фильма, а также истории поездок в Европу, которые кончаются некрологом, – с послесловием «Трудностей перевода» – автор проекта Полина Королева.

Мария Харланова, Варшава. 2020 год. Университет им. Лазарского. Цифровой маркетинг:

Я долго не могла определиться ни с профессией, ни с университетом. Ближе к концу третьей четверти я решила, что пусть это будет маркетинг. И решила поступать в Польшу.

Николай Дорошко, 2020 год. Гданьский политехнический университет. Океанотехника и судостроение:

Хочу заняться кораблями. Самолеты для меня сложно. Да и честно, я не знаю даже, где в Беларуси на это поступать. Ну так, мы рассмотрели варианты, поняли: в Польше довольно хорошие условия. В итоге я поступил на океанотехнику.

Дарья Пригожаева, Лодзь. 2020 год. Лодзинский университет. Управление персоналом:

Одна знакомая девочка обучалась в Польше. Думаю: ого!

Анастасия Ващилко, Вильнюс. 2016 год. Европейский гуманитарный университет. Мировая политика и экономика:

В Вильнюсе, когда я училась, в основном там учились 80 % белорусов. Для белорусов была скидка, якобы вот они когда-то уехали из Беларуси, тем самым хотят поддержать эту связь.

Даниил Новик, Чехия. 2019 год. Университет Градец-Кралове. Информационный менеджмент:

Поступал по совету друга, по примеру, он поступил в Прагу, я поступил в другой город, Градец-Кралове.

Полина Королева, политический обозреватель:

Это герои фильма «Трудности перевода». Проект появился, потому что созрели вопросы. Лично мне не давал покоя парадокс: наши выпускники едут учиться в страны ближнего зарубежья, во-первых, толком не владея языком. Дарья Пригожаева:

На транспорт сесть, я ничего не понимаю, ну, как бы, нет, я язык знаю, но именно я не практиковала его. Вот в атмосфере того, что все на нем говорят. Полина Королева:

Во-вторых, не ознакомившись со спецификой европейских стран. Начиная, например, от безобидной любви литовцев к холоднику. Анастасия Ващилко:

Литовцы какие-то другие, они вообще другие! Они выглядят по-другому, они ведут себя по-другому, они едят по-другому. Вот этот холодник, ну что для нас такое холодник? Это такое блюдо. А у них как только начинается летний сезон, холодник в каждом ресторане так называемом. Это прям любимое блюдо у них – холодник.