Путин: мы выполнили более трети планов по совершенствованию и строительству Союзного государства

Александр Лукашенко подтвердил готовность возобновить мирные переговоры по Украине на Минской площадке. Об этом Президент Беларуси заявил во время рабочей встречи с Владимиром Путиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, Президент России:

Александрович Григорьевич, я тоже рад вас видеть. Мы в постоянном контакте, пару дней назад в очередной раз говорили по телефону и договорились увидеться. Здесь мы среди друзей, поэтому нагрузки особой нет. У нас разговор шел о развитии отношений двустороннего характера с Кыргызстаном. Конечно, у нас пока нет такого объема с Кыргызстаном торгово-экономических связей, но все-таки тоже на подъеме.

А вот с Беларусью, несмотря на то, что и в прежние годы мы достигли хорошего показателя, свыше 50 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте считать, у нас торговый оборот. Россия лидирует среди стран-инвесторов в белорусскую экономику. Здесь у нас динамика хорошая. Ну и в целом, в рамках Евразийского экономического союза у нас, по-моему, дела идут хорошо, тенденции очень хорошие. А что касается российско-белорусских отношений, то хотел бы отметить наиболее важные вещи, но, кроме хорошей динамики в торгово-экономической сфере, мы уже более трети выполнили всех наших планов по совершенствованию и строительству Союзного государства. Это очень важно. В энергетике продолжаются у нас дискуссии, мне кажется, плодотворно идут.

Напомним, Александр Лукашенко прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. В международном аэропорту «Манас» главу государства встречал премьер-министр Кыргызстана.