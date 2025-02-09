Больше 80 объектов вошли в программу инвестиций на 2025 год. Что профинансируют в первую очередь?

В Беларуси утвердили важный документ, который в СМИ называют зеркалом социального государства. Речь о Госинвестпрограмме. Как мы помним, с первого раза согласовать ее не удалось. Президент отправил документ на доработку, а все причастные получили и долю критики, и четкие разъяснения, почему к инвестициям нужен особый подход, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Деньги нам с неба не падают. Каждый рубль зарабатываем, и не сказать, что это легко. А к тратам подходим с умом. В этом случае, как говорится, 100 раз отмерь. В итоге все сложилось. В программу вошло больше 80 объектов. Около 70 % из них социальной направленности и напрямую влияют на жизнь белорусов. Например, строительство станций обезжелезивания, арендного жилья, реконструкция дорог, мостов и районных больниц.

Фундамент и 12 этажей корпуса энергетического факультета БНТУ заложили еще в 1995 году. Шесть лет активной работы на объекте – и стройка встала. Причины разные: то недостаток финансирования, то смена приоритетов. В итоге 30 лет долгострой отбрасывал тень в центре столицы. При этом забуксовали, когда осталось малое – отделочные работы. К ним удалось основательно приступить лишь в последние годы, уже в рамках Госинвестпрограммы. Но время упущено, а значит, и деньги.

Александр Казак, проректор Белорусского национального технического университета:

Активно она пошла лет пять назад. Очень сильно поменялись нормы, к примеру, противопожарные. Если раньше была обмазочная пожарная безопасность, сейчас в республике она вне закона. То есть это надо перерабатывать. И таких много норм. Долгострой БНТУ – наглядный пример, какими доптратами чреваты затягивания сроков. Благо, с ритмичным финансированием судьба учебного корпуса перестала быть туманной. Строители выходят на чистовую отделку. Сдать объект готовятся в 2025 году, а вместе с ним гостиницу на 36 мест. Как предполагала концепция 30-летней давности, на базе факультета будет проходить переподготовка специалистов-энергетиков.

Александр Казак:

Кто раньше мог подумать, что мы будем учить атомную энергетику? У нас это пришло в жизнь с атомной станцией белорусской.

Хозяйского подхода, грамотного распределения средств Президент требует во всех сферах и от руководителей всех уровней. То же касается Госинвестпрограммы. Не с первого раза, но ее утвердили. Итоговая концепция – довести до ума уже существующие проекты. Всего таких больше восьми десятков, что-то модернизируют, что-то реконструируют. Андрей Картун, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Мы сгруппировали эти объекты таким образом, чтобы они были переходные, но и новых практически не добавляли. За исключением каких-то реконструкций мостов, которые, например, необходимы уже точно. Мы видим по техническим вещам, что их нужно реконструировать, поэтому они были добавлены.

Акцент на том, что необходимо стране, – еще одно требование главы государства. Поставская районная больница – красноречивый пример: занимает площадь в 7 гектаров, обслуживает порядка 30 тысяч населения, но несколько отделений находятся далеко от амбулатории. Перевозить пациентов по улице – сомнительный подход. Новый корпус решит проблему на корню.

Корни еще одной истории уходят почти на 130 лет назад. Храм Александра Невского на столичном военном кладбище переживает крупнейшую в своей истории реконструкцию.

Полина Королева, политический обозреватель:

Прежде чем приступить к фасаду, работы были проведены внутри. Сети коммуникаций, косметический ремонт – с этим больших проблем не возникло. А вот внешняя реставрация требует большего внимания и внимания к мелочам, учитывая, что та же кирпичная кладка – это историко-культурная ценность.