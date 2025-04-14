Не избили? Повезло! Вот с чем сталкиваются белорусы при поиске работы в Польше

Проект СТВ «Трудности перевода» стал попыткой разобраться в причинах поездок белорусов в Европу на учебу и заработки. А также предупредить о последствиях. Непредвиденный рост цен на обучение, травля, неподъемные расходы на бытовые моменты, возвращение без диплома – все это есть. Об этом много говорят в социальных сетях, и все же некоторые игнорируют факты и надеются, что у них-то все получится, неприятности обойдут стороной. Но они не обходят. Фрагменты, не вошедшие в основной хронометраж фильма, а также истории поездок в Европу, которые кончаются некрологом, – с послесловием «Трудностей перевода». Автор проекта Полина Королева.

Наталья Гавриленко, Польша, уезжала на заработки с семьей:

Там зарплату 800 долларов ориентировочно продавец получает. Ну, снять жилье стоит около 1 000 долларов. То есть, если один человек отсюда поедет туда за 800 долларов, он снять жилье себе не сможет, только комнату. Я думала, что работа, может, на этих складах – легко. Но тяжелая такая работа. Для меня тяжеловатая. Муж потом начал искать работу. Его обманули, потому что сказали, такие документы, надо столько-столько заплатить. Он заплатил – и они пропали. Семье Натальи, считай, повезло, что забрали только деньги. В Польше это не редкость.

Избили и ограбили белоруса, приехавшего в Польшу на заработки.

Дело было в Миколове, куда белорус приехал на заработки и доверился местному жителю, кто обещал помочь с поиском работы. Вместо этого поляк отвез мигранта в тихое место и вызвал друзей. Телефонной банковской карты и наличных белорусу не хватило, чтобы откупиться от агрессивной компании. В итоге его избили. Нападавшие получили наказание в виде лишения свободы. Конец можно назвать позитивным, учитывая, что бывает хуже.

59-летний мужчина арестован в связи со смертью белоруса в центре Кракова. Его подозревают в нападении. Нападавшим оказался бывший боксер Яцек. В ночь инцидента он работал охранником клуба, пропускать группу белорусов в заведение отказался, одного из них ударил в лицо. Той же ночью в полицию сообщили о теле в центре города. Удар боксера, хоть и бывшего, следователи классифицировали как тяжкие телесные, повлекшие смерть по неосторожности. К ужасу, подобных статей, которые кончаются некрологом, достаточно. Одна из них была на слуху у многих и заставила людей выйти на улицы.