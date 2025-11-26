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В Гонконге загорелся жилой комплекс – есть жертвы

26 ноября 2025 13:41
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13 человек стали жертвами мощного пожара в Гонконге. Еще 16 пострадали. Пламя охватило несколько высотных зданий жилого комплекса города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гонконге загорелся жилой комплекс – есть жертвы-2

По данным экстренных служб, в домах остаются заблокированными люди. Их точное количество неизвестно. Огонь охватил бамбуковые строительные леса, которые часто используются при строительстве и реконструкции зданий. Хотя ранее правительство заявило, что запретит их из соображений безопасности. Полыхающий жилой комплекс состоит из восьми многоэтажек, в которых находится две тысячи квартир. 

# Пожар # Китай

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