В Гонконге загорелся жилой комплекс – есть жертвы

13 человек стали жертвами мощного пожара в Гонконге. Еще 16 пострадали. Пламя охватило несколько высотных зданий жилого комплекса города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экстренных служб, в домах остаются заблокированными люди. Их точное количество неизвестно. Огонь охватил бамбуковые строительные леса, которые часто используются при строительстве и реконструкции зданий. Хотя ранее правительство заявило, что запретит их из соображений безопасности. Полыхающий жилой комплекс состоит из восьми многоэтажек, в которых находится две тысячи квартир.