Гимн суверенной Беларуси! Как «Марафон единства» сплотил миллионы
Мир, спокойствие и стабильность – вот слагаемые, которые сегодня в условиях мирового переустройства необходимы любой стране. И Беларусь будет стоить будущее исключительно на таких принципах. Об этом накануне говорил Президент на многотысячной «Минск-Арене», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно здесь прозвучали финальные аккорды «Марафона единства». Эта масштабная общественно-культурная акция объединила миллионы белорусов. «Марафон единства» стал настоящим гимном суверенной Беларуси. А грандиозный финал акции доказал, что мы можем творить на мировом уровне.
«В нашей стране сохранят диктатуру порядка, справедливости, добра и уважения к человеку. Прежде всего – к человеку труда», – подчеркнул накануне глава государства. И в этом смысле начавшаяся пятилетка качества, безусловно, станет траекторией нашего взлета.
И главное условие здесь – единство в обществе. Ценность, которая помогает белорусам идти собственной дорогой, без оглядки на подсказки чужаков.
Полина Королева о важных нарративах нашей жизни.
Как потоки реки, «Марафон единства» стремительно вошел в жизнь каждого региона Беларуси, каждого белоруса. И захлестнул чувством гордости, чувством радости, а где-то тоски и ностальгии. Ведь такая она разная – то отчаянная, то благословленная – история нашей Беларуси.
Концерт в многотысячной «Минск-Арене» – финальный аккорд марафона, но только в этом году. Не разовая акция, а традиция на годы вперед – уж больно нужным и своевременным получился этот проект, по-настоящему народный.
Марафон – это сказка. Нашли Министерство культуры, Белорусский союз молодежи, правительство, Администрация Президента новую форму общения с населением, с молодежью. Молодец наш Президент!
Пасмурными осенью и зимой «Марафон единства» окрасил города страны в самые летние краски, тысячи сердец увлек мелодиями знакомых или, напротив, звучавших впервые песен. Кому-то открыл глаза на талант и богатство родной культуры, кому-то в очередной раз показал, на что способны белорусы.
«Молитва» – песня Владимира Мулявина на стихи Янки Купалы. Согласитесь, сложно представить что-то еще более белорусское и тематически сложное. Среди известных исполнителей на сцене – юное дарование Иван Мальцев. Уже в начале своего творческого пути исполняет композицию не бездумно. Взрослый не по годам, он понимает, что такое жизнь, какой непростой она бывает, и молиться Ване тоже приходилось.
Иван Мальцев:
Песня была очень сложная. Не потому, что она там сложно поется как-то. Наверное, больше по смыслу. Мы разбирали эту песню не только по нотам, как она будет петься, что вообще как будет, но и слова, и смысл песни мы тоже разбирали.
За плечами у юного солиста с большим будущим тяжелая история. Но в непростой ситуации он не остался один. Нашел призвание, своих зрителей, своих людей. Потому что чужих детей в Беларуси не бывает.
На сцене как в жизни – Иван Мальцев не один. Рядом уже состоявшийся исполнитель Петр Елфимов, за пианино – Николай Лукашенко.
С разным опытом, жизненными историями – их объединяет искусство и молитва за свою страну, за ее будущее. Написанная в 1941 году композиция звучит актуально. И это страшно. Мир вокруг сходит с ума, а Беларусь остается оплотом здравого смысла.
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