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Новая партия зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2К» прибыла в Беларусь

26 ноября 2025 13:58
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Беларусь и Россия развивают взаимодействие в военной сфере. Очередной комплект зенитного ракетного комплекса «Тор-М2К» прибыл в нашу страну. Поставку осуществили в рамках военно-технического сотрудничества Минска и Москвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая партия зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2К» прибыла в Беларусь-2

Система способна за секунду обнаружить до 48 целей на дальности до 32 километров, распределять их по степени угрозы. Время реакции от обнаружения цели до пуска составляет 5-10 секунд. Комплекс способен перехватывать малоразмерные орудия, летящие на сверхнизких высотах. В ближайшее время зенитно-ракетный комплекс заступит на боевое дежурство по охране границ в воздушном пространстве.

Новая партия зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2К» прибыла в Беларусь-4

Павел Гребенчук, командир зенитной ракетной бригады:
Личный состав бригады освоил данный тип зенитно-ракетного комплекса и готов к его применению в любых условиях обстановки. Отличная оценка, полученная по результатам боевых стрельб в ходе оперативно-тактического учения с родами войск, является тому ярким подтверждением.

Этот тип ракетно-зенитного комплекса тоже зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции. «Тор-М2К» – высокомобилен. Его за короткое время можно развернуть в любой местности. 

# Беларусь-Россия # Вооруженные силы Республики Беларусь

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