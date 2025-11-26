Новая партия зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2К» прибыла в Беларусь

Беларусь и Россия развивают взаимодействие в военной сфере. Очередной комплект зенитного ракетного комплекса «Тор-М2К» прибыл в нашу страну. Поставку осуществили в рамках военно-технического сотрудничества Минска и Москвы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система способна за секунду обнаружить до 48 целей на дальности до 32 километров, распределять их по степени угрозы. Время реакции от обнаружения цели до пуска составляет 5-10 секунд. Комплекс способен перехватывать малоразмерные орудия, летящие на сверхнизких высотах. В ближайшее время зенитно-ракетный комплекс заступит на боевое дежурство по охране границ в воздушном пространстве.

Павел Гребенчук, командир зенитной ракетной бригады:

Личный состав бригады освоил данный тип зенитно-ракетного комплекса и готов к его применению в любых условиях обстановки. Отличная оценка, полученная по результатам боевых стрельб в ходе оперативно-тактического учения с родами войск, является тому ярким подтверждением.

Этот тип ракетно-зенитного комплекса тоже зарекомендовал себя в ходе специальной военной операции. «Тор-М2К» – высокомобилен. Его за короткое время можно развернуть в любой местности.