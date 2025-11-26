Реконструкция жизни и быта бойцов – рассказываем о военно-историческом комплексе «Партизанский лагерь»
По следам народных мстителей. На эти выходные предлагаем туризм патриотический, отправляемся в «Станьково». Военно-исторический комплекс «Партизанский лагерь» – реконструкция жизни и быта лесных бойцов, которая возвращает в опаленные будни. Землянки воссоздали точь-в-точь наподобие лагеря, который находился в 50 километрах отсюда. Внутри музейные экспозиции и оригинальные предметы. Здесь стираются границы между материальным и духовным, и наступает полное погружение. Неспроста реалистичную площадку облюбовали режиссеры, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
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Владимир Чирков, экскурсовод:
Это у нас первая остановочка нашего лагеря. Это памятник партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. За годы войны в Беларуси было образовано 1255 партизанских отрядов, в которых насчитывалось 374 тысячи партизан. Ими было взорвано или спущено под откос 1228 немецких эшелонов. Сбито в воздухе или подорвано на аэродромах 305 немецких самолетов. Разгромлено 905 немецких штабов и гарнизонов. Борясь за свою землю, на белорусской земле героически погибло 44900 партизан.
В таком лесном общежитии могли прописаться около 150 человек. Землянки строили из бревен, а крышу специально маскировали дерном и мхом, чтобы не рассекретили вражеские самолеты. Здесь можно ощутить, как выживал рядовой состав в суровые будни. Внутри были печи-буржуйки, топили по-черному и поддерживали тепло. Партизаны всегда пахли дымом, гитлеровцы моментально определяли их по запаху в населенных пунктах.
Владимир Чирков:
В каждом лагере был командир. Эта землянка у нас командира. Здесь он жил и работал.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Как тут вообще все было у командира устроено? Видим, за работой что-то продумывает.
Владимир Чирков:
Командир в форме капитана Красной Армии. Он сидит за столиком с рабочей картой. Перед ним трофейный бинокль. Света, конечно, не было. Пользовались такими лампами.
Анастасия Макеева:
В общем, здесь продумывались все стратегические операции?
Владимир Чирков:
Да. Это у нас землянка комиссара. Это помощник первого командира. Здесь вы увидите радиста, сидящего за рацией, передающего азбукой Морзе. Также трофейный, именно комиссарский, фотоаппарат немецкий.
Скорая помощь. В каждом лагере был свой полевой госпиталь – санчасть. От боевых травм и болезней спасались, как могли. В начале войны медикаментов практически не было. В ход шли народные средства и лекарственные травы. Вместо ваты и антисептика использовали мох. Уже в 1942 году, когда образовался штаб партизанского движения, с самолетов начали сбрасывать лекарства, оружие, продовольствие и транспортировали тяжело раненых на большую землю. В медицинской землянке можно увидеть стеклянные шприцы, самодельные бинты и другие инструменты того времени. Здесь проводили сложные операции. Ампутировали конечности при помощи пилы, а вместо наркоза использовали самогон.
Анастасия Макеева:
Конечно, в то время была такая страшная антисанитария. Как справлялись вообще?
Владимир Чирков:
До 1942 года у партизан бань не было. Поэтому зимой топили снег и мылись в землянках. Летом брали воду из рек или болот и мылись в шалашах. Их одолевали еще такие паразиты как вши. Поэтому применяли такой прием – разводили костер и быстрым круговым движением над костром крутили белье, чтобы белье оставалось целым и эти паразиты уничтожены. Еще применяли такой прием – расстилали белье на муравейник, потому что муравьи уничтожают вшей.
Подробности в видео.