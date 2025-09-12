Самую красивую девушку страны выбирают во Дворце спорта. Президент – cреди зрителей

12 сентября жюри конкурса «Мисс Беларусь» определит, кто получит звание самой красивой девушки страны и будет с гордостью носить его ближайшие 2 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец спорта, который стал местом проведения красочного финального шоу, прибыл глава государства. Александр Лукашенко занял место среди зрителей. Присутствие Президента на этом мероприятии стало уже традиционным и свидетельствует о высоком культурном статусе конкурса для всей страны. Конкурс проходит раз в 2 года. Поэтому поклонники праздника красоты успели соскучиться. А организаторы подготовили яркое шоу.

Полина Королева, политический обозреватель: Как видите, мы вещаем из закулисья конкурса «Мисс Беларусь». Скажу сразу, что я даже не предполагаю, кто может стать победительницей, потому что конкурсантки действительно одна другой талантливые. Еще пока не перешли к основному, скажу, что в последние минуты до старта всего действия и мероприятия здесь происходил какой-то просто ажиотаж. Отпариватели работали, лак для волос – это было сумасшествие. Просто представьте, в каком мандраже были конкурсантки.

Сегодня мы видим результат колоссальной, непростой работы каждой из девушек. За ритмичным шагом и четким сценарием, который мы наблюдаем, стоят просто ежедневные многочасовые тренировки и репетиции.

Напомню, что в финал попали 24 девушки, и это притом, что изначально заявки подавали 500 белорусок, все из разных регионов. И вот в финале Минскую область, например, представляют пять участниц.

Можно, конечно, сказать, что красота требует жертв, но все-таки, как признаются сами девчонки, «Мисс Беларусь» – это не столько про красоту внешнюю, сколько про личные качества, про внутреннюю силу. И чтобы не переврать слова, я предлагаю посмотреть мини-заметки, которые мы насобирали для вас еще до начала финала.

Уже в ближайшие часы станет известно имя победительницы конкурса «Мисс Беларусь» – той, на чью голову водрузят корону. Но водружать ее будет обладательница и победительница предыдущего конкурса «Мисс Беларусь».

Полина Королева:

Мы пока общались с девчонками, уже выбрали своих личных победителей. Фавориток. Есть ли они у вас или вы все-таки придерживаетесь такой несколько отстраненной позиции? Возможно ли это, смотря на такой талант?

Элеонора Качаловская, обладательница титула «Мисс Беларусь – 2023»

Я стараюсь не замыливать свой взгляд и действительно сейчас дать каждой девушке еще раз раскрыться на финальном шоу, потому что они знают, что в зале сидят их родные и близкие, группы поддержки. Я уже слышала, как не раз группы поддержки взрывают аплодисментами зал. Поэтому, правда, я сейчас смотрю на девушек под новым каким-то углом и с новым взглядом. И они раскрываются абсолютно по-новому.

Полина Королева:

Это конкурс масштабный. Становится ли он лучше из года в год?

Элеонора Качаловская:

Мы задаем темп и уровень не только для нашей страны, но и для других государств, и тем более для Европы и международной арены. Объясню почему. У нас действительно на высоком уровне режиссура. И такие профессионалы работают, которые эту сферу знают не только изнутри, а со всех сторон.