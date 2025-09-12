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Самую красивую девушку страны выбирают во Дворце спорта. Президент – cреди зрителей

12 сентября 2025 17:36
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12 сентября жюри конкурса «Мисс Беларусь» определит, кто получит звание самой красивой девушки страны и будет с гордостью носить его ближайшие 2 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самую красивую девушку страны выбирают во Дворце спорта. Президент – cреди зрителей-2

Во Дворец спорта, который стал местом проведения красочного финального шоу, прибыл глава государства. Александр Лукашенко занял место среди зрителей. Присутствие Президента на этом мероприятии стало уже традиционным и свидетельствует о высоком культурном статусе конкурса для всей страны. Конкурс проходит раз в 2 года. Поэтому поклонники праздника красоты успели соскучиться. А организаторы подготовили яркое шоу.

Самую красивую девушку страны выбирают во Дворце спорта. Президент – cреди зрителей-4

Полина Королева, политический обозреватель:
Как видите, мы вещаем из закулисья конкурса «Мисс Беларусь». Скажу сразу, что я даже не предполагаю, кто может стать победительницей, потому что конкурсантки действительно одна другой талантливые. Еще пока не перешли к основному, скажу, что в последние минуты до старта всего действия и мероприятия здесь происходил какой-то просто ажиотаж. Отпариватели работали, лак для волос – это было сумасшествие. Просто представьте, в каком мандраже были конкурсантки.

Самую красивую девушку страны выбирают во Дворце спорта. Президент – cреди зрителей-6

Напомню, что в финал попали 24 девушки, и это притом, что изначально заявки подавали 500 белорусок, все из разных регионов. И вот в финале Минскую область, например, представляют пять участниц.

Сегодня мы видим результат колоссальной, непростой работы каждой из девушек. За ритмичным шагом и четким сценарием, который мы наблюдаем, стоят просто ежедневные многочасовые тренировки и репетиции.

Самую красивую девушку страны выбирают во Дворце спорта. Президент – cреди зрителей-8

Можно, конечно, сказать, что красота требует жертв, но все-таки, как признаются сами девчонки, «Мисс Беларусь» – это не столько про красоту внешнюю, сколько про личные качества, про внутреннюю силу. И чтобы не переврать слова, я предлагаю посмотреть мини-заметки, которые мы насобирали для вас еще до начала финала.

Подробнее в видео.

Самую красивую девушку страны выбирают во Дворце спорта. Президент – cреди зрителей-10

Уже в ближайшие часы станет известно имя победительницы конкурса «Мисс Беларусь» – той, на чью голову водрузят корону. Но водружать ее будет обладательница и победительница предыдущего конкурса «Мисс Беларусь». 

Полина Королева:
Мы пока общались с девчонками, уже выбрали своих личных победителей. Фавориток. Есть ли они у вас или вы все-таки придерживаетесь такой несколько отстраненной позиции? Возможно ли это, смотря на такой талант?

Элеонора Качаловская, обладательница титула «Мисс Беларусь – 2023»
Я стараюсь не замыливать свой взгляд и действительно сейчас дать каждой девушке еще раз раскрыться на финальном шоу, потому что они знают, что в зале сидят их родные и близкие, группы поддержки. Я уже слышала, как не раз группы поддержки взрывают аплодисментами зал. Поэтому, правда, я сейчас смотрю на девушек под новым каким-то углом и с новым взглядом. И они раскрываются абсолютно по-новому. 

Полина Королева:
Это конкурс масштабный. Становится ли он лучше из года в год?

Элеонора Качаловская:
Мы задаем темп и уровень не только для нашей страны, но и для других государств, и тем более для Европы и международной арены. Объясню почему. У нас действительно на высоком уровне режиссура. И такие профессионалы работают, которые эту сферу знают не только изнутри, а со всех сторон.

# Полина Королева # Элеонора Качаловская # Конкурс красоты

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