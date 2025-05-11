Белорусы отмечают День государственных флага, герба и гимна – вспоминаем историю появления госсимволов

Гордым строем красно-зеленое полотнище пронесли к площади Госфлага, где состоится торжественный ритуал принесения клятвы верности нашим государственным символам. Эта церемония уже стала доброй праздничной традицией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эпицентре событий работает наша съемочная группа.

Полина Королева, политический обозреватель:

Праздничная атмосфера в Беларуси не спешит отступать. Традиционно каждое второе воскресенье мая мы отмечаем День Государственных флага, герба и гимна. Эти символы – молчаливые свидетели наших достижений, побед и стремлений. Если задуматься, белорусский флаг успел побывать в Антарктиде, космосе и не единожды развевался на высшей точке планеты.

Знаковая и история обретения белорусами своих государственных символов. Все случилось, как традиционно принято говорить, с белорусского согласия, с белорусского одобрения. И после вот это народное одобрение, вы сами сможете проследить, оно станет визитной карточкой нашего народа. Отсюда же Всебелорусское народное собрание, ну и далеко ходить не надо, отсюда референдумы. Именно на первом в истории независимого государства Республики Беларусь в 1995 году референдуме Президент предложил и спросил у белорусов, согласны ли они выбрать новые государственные символы – флаг и герб.