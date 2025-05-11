Белорусы отмечают День государственных флага, герба и гимна – вспоминаем историю появления госсимволов
Гордым строем красно-зеленое полотнище пронесли к площади Госфлага, где состоится торжественный ритуал принесения клятвы верности нашим государственным символам. Эта церемония уже стала доброй праздничной традицией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эпицентре событий работает наша съемочная группа.
Полина Королева, политический обозреватель:
Праздничная атмосфера в Беларуси не спешит отступать. Традиционно каждое второе воскресенье мая мы отмечаем День Государственных флага, герба и гимна. Эти символы – молчаливые свидетели наших достижений, побед и стремлений. Если задуматься, белорусский флаг успел побывать в Антарктиде, космосе и не единожды развевался на высшей точке планеты.
Знаковая и история обретения белорусами своих государственных символов. Все случилось, как традиционно принято говорить, с белорусского согласия, с белорусского одобрения. И после вот это народное одобрение, вы сами сможете проследить, оно станет визитной карточкой нашего народа. Отсюда же Всебелорусское народное собрание, ну и далеко ходить не надо, отсюда референдумы. Именно на первом в истории независимого государства Республики Беларусь в 1995 году референдуме Президент предложил и спросил у белорусов, согласны ли они выбрать новые государственные символы – флаг и герб.
И белорусы поддержали инициативу Президента, более 70 % было согласны. Потому что нужно было как-то определяться. Нужно было, чтобы наши государственные символы в полной мере отражали наше мировоззрение, черты нашей нации. Собственно, 14 мая прошел референдум, но уже 16 мая над резиденцией главы государства был поднят новый белорусский флаг. Что касается герба, если рассказывать про символизм, заложенный в него, то, конечно, никакого часа и даже двух не хватит. Можно остановиться и согласиться с тем, что была проделана скрупулезная, педантичная в хорошем смысле этого слова работа, потому каждый символ он простой, понятен и, отсюда, если можно применить такое слово, искренен.
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