«К своим победам мы пришли вместе!» Александр Лукашенко поблагодарил избирателей

День единения белорусского народа и кульминация большого цикла политической модернизации страны. 25 марта вновь избранный Президент Беларуси Александр Лукашенко официально вступил в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественную церемонию инаугурации транслировали все национальные телеканалы. Клятву на верность белорусскому народу глава государства дал не только перед приглашенными гостями, но перед лицом всей страны.

Полина Королева, политический обозреватель:

Что касается выступления главы государства, прозвучали поздравления и благодарность белорусам. Ведь наша победа на выборах – общая. Мы выстояли в непростых условиях, переступили этот исторический рубеж, исторический перекресток. О том, что это был он и что он был непростым, никому сегодня объясняться не приходится, потому что мы видим на примере отдельных государств, что происходит, когда свой суверенитет ставишь на чашу весов и не уверен в том, что получишь на выходе. Однако белорусские ценности – это благосостояние населения, развитие, нескончаемое и всегда идущее вперед. Президент всегда говорит, что мы должны заглянуть за горизонт. Сегодня белорусы едины, и запугать нас никому не получится.