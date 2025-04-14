Отчислили из-за цвета паспорта! Почему белорусы возвращаются домой без европейских дипломов – их истории
Проект СТВ «Трудности перевода» стал попыткой разобраться в причинах поездок белорусов в Европу на учебу и заработки. А также предупредить о последствиях. Непредвиденный рост цен на обучение, травля, неподъемные расходы на бытовые моменты, возвращение без диплома – все это есть. Об этом много говорят в социальных сетях, и все же некоторые игнорируют факты и надеются, что у них-то все получится, неприятности обойдут стороной. Но они не обходят.
Фрагменты, не вошедшие в основной хронометраж фильма, а также истории поездок в Европу, которые кончаются некрологом, – с послесловием «Трудностей перевода».
Автор проекта Полина Королева.
Возвращаясь к главному вопросу. Едут белорусы в Европу за образованием, но получают ли диплом? Герои фильма «Трудности перевода» вернулись без них.
Дарья Пригожаева, Лодзь. 2020 год. Лодзинский университет. Управление персоналом:
Я вернулась домой, потому что ожидания не совпали с реальностью.
Николай Дорошко, 2020 год. Гданьский политехнический университет. Океанотехника и судостроение:
Не задалось с организацией учебного процесса.
Анастасия Ващилко, Вильнюс. 2016 год. Европейский гуманитарный университет. Мировая политика и экономика:
Цена на мое обучение выросла в два раза.
Мария Харланова, Варшава. 2020 год. Университет им. Лазарского. Цифровой маркетинг:
Не готова была к разнице менталитета и цене этого образования.
Даниил Новик, Чехия. 2019 год. Университет Градец-Кралове. Информационный менеджмент:
Меня отчислили, и я считаю, что это было несправедливо и связано с цветом моего паспорта.
Полина Королева, политический обозреватель:
Вдвойне обидно тем, кто был на финишной прямой. До выпуска оставался год. По возвращении домой оказалось, что переконвертировать проведенные в Европе годы белорусская система образования не позволяет. Впрочем, как и российская.
Анастасия Ващилко:
Я приехала в БНТУ, и они такие, ну вот, мы не можем пересчитать. Плюс 550 предметов, которых у меня не было. И они такие: вам тут, короче, пересдавать вообще миллион-миллион всего надо, и мы вам предлагаем второй курс, первый семестр. А мне остался год, а как бы здесь, получается, мне три? Опять? Все, а больше нет. Так получилось, что больше по моей специальности я никуда не могу пойти. Мною было принято решение тогда перепоступать.
Полина Королева:
И все-таки финал у этих историй позитивный. В Беларуси у героев все получилось. Хотя поездки обошлись недешево, и речь не только про деньги. А сейчас на подумать.
Мария Харланова:
Если бы я сейчас была в 11 классе и снова решала, куда мне поступать, в первую очередь я бы руководствовалась советом – выбрать место, где тебе будет интересно и комфортно учиться. Почему должно быть комфортно? Потому что когда я училась в Польше, у меня было очень много факторов, которые на меня влияли. Если вы готовы к этому давлению, вы можете попробовать себя в другой стране. Если вы готовы к тому, что вы будете одни, или к тем моментам, которые могут возникнуть. Если вы не готовы, то лучше подумать еще раз и выбрать тот вариант, который подойдет именно для вас.
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