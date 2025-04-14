Отчислили из-за цвета паспорта! Почему белорусы возвращаются домой без европейских дипломов – их истории

Проект СТВ «Трудности перевода» стал попыткой разобраться в причинах поездок белорусов в Европу на учебу и заработки. А также предупредить о последствиях. Непредвиденный рост цен на обучение, травля, неподъемные расходы на бытовые моменты, возвращение без диплома – все это есть. Об этом много говорят в социальных сетях, и все же некоторые игнорируют факты и надеются, что у них-то все получится, неприятности обойдут стороной. Но они не обходят. Фрагменты, не вошедшие в основной хронометраж фильма, а также истории поездок в Европу, которые кончаются некрологом, – с послесловием «Трудностей перевода». Автор проекта Полина Королева.

Возвращаясь к главному вопросу. Едут белорусы в Европу за образованием, но получают ли диплом? Герои фильма «Трудности перевода» вернулись без них.

Дарья Пригожаева, Лодзь. 2020 год. Лодзинский университет. Управление персоналом:

Я вернулась домой, потому что ожидания не совпали с реальностью.

Николай Дорошко, 2020 год. Гданьский политехнический университет. Океанотехника и судостроение:

Не задалось с организацией учебного процесса.

Анастасия Ващилко, Вильнюс. 2016 год. Европейский гуманитарный университет. Мировая политика и экономика:

Цена на мое обучение выросла в два раза.

Мария Харланова, Варшава. 2020 год. Университет им. Лазарского. Цифровой маркетинг:

Не готова была к разнице менталитета и цене этого образования.

Даниил Новик, Чехия. 2019 год. Университет Градец-Кралове. Информационный менеджмент:

Меня отчислили, и я считаю, что это было несправедливо и связано с цветом моего паспорта.

Полина Королева, политический обозреватель:

Вдвойне обидно тем, кто был на финишной прямой. До выпуска оставался год. По возвращении домой оказалось, что переконвертировать проведенные в Европе годы белорусская система образования не позволяет. Впрочем, как и российская.

Анастасия Ващилко:

Я приехала в БНТУ, и они такие, ну вот, мы не можем пересчитать. Плюс 550 предметов, которых у меня не было. И они такие: вам тут, короче, пересдавать вообще миллион-миллион всего надо, и мы вам предлагаем второй курс, первый семестр. А мне остался год, а как бы здесь, получается, мне три? Опять? Все, а больше нет. Так получилось, что больше по моей специальности я никуда не могу пойти. Мною было принято решение тогда перепоступать.