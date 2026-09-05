Новости по тегу #Поэзия

В 9 лет ее жизнь навсегда разделилась на до и после из-за тяжелого диагноза.
Творческий поединок собрал на одной площадке начинающих поэтов, прозаиков и уже признанных мастеров слова.
Фестываль – гэта падзея, якая стала культурным сімвалам, што аб'ядноўвае людзей розных узростаў, тых, хто шануе прыгажосць роднай мовы і мелодыі.
Это финалисты и лауреаты творческих премий. Главная тема этой встречи – Год белорусской женщины.
Что особенного в фестивале? И чем фольварк, где он проходит, так нравился Максиму Богдановичу?
Белорусская литературная классика, сценический образ, музыкальное сопровождение и неподдельные эмоции – все это в сумме – конкурс «Живая классика». 14 июля в Минске прошел полуфинал.
В 2025 году центральной темой стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне,
В творческом флешмобе приняли участие несколько десятков человек. На импровизированной сцене – преподаватели и студенты, в том числе иностранные.
«Жди меня, и я вернусь, только очень жди». Слова от сердца. А ведь были они написаны в далеком 1941-м на листке рукой Константина Симонова.
«Власть, руководящая культурой, скажем так, она современно подает этот материал близко к молодежному восприятию. Это интерактивные выставки, это замечательные помещения, даже инсценировки, макеты, блиндажей боев и так далее».
«Первые разы очень страшно было, потому что все время думаешь, что вот именно в тебя сейчас что-нибудь прилетит. Особенно, когда рядом бахает, думаешь, вот прямо сейчас в тебя прилетит».
«Это трудно, очень трудно. Но это лечится, потому что на самом деле у людей вот эта начинка идеологическая в голове у подавляющего большинства – это вполне сменный элемент».
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