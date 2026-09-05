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Новости по тегу #Поэзия

Нашла спасение в стихах – узнали историю поэтессы Насти Скробот
05 сентября 2026 13:17

Нашла спасение в стихах – узнали историю поэтессы Насти Скробот

В Национальной библиотеке состоялся литературный батл
18 июня 2026 08:35

В Национальной библиотеке состоялся литературный батл

Фестивальное лето в Беларуси открыто! Побывали в Молодечно на форуме песни и поэзии – показываем
12 июня 2026 17:41

Фестивальное лето в Беларуси открыто! Побывали в Молодечно на форуме песни и поэзии – показываем

Финал конкурса «Весь мир у ног твоих» собрал более 30 поэтов из Беларуси и России
18 апреля 2026 12:41

Финал конкурса «Весь мир у ног твоих» собрал более 30 поэтов из Беларуси и России

Фестиваль белорусской поэзии и песни – о «Ракутёвском лете» рассказал заведующий музеем Богдановича
26 июля 2025 13:01

Фестиваль белорусской поэзии и песни – о «Ракутёвском лете» рассказал заведующий музеем Богдановича

Дети рассказали об ужасах войны! Как прошёл полуфинал конкурса юных чтецов?
14 июля 2025 19:04

Дети рассказали об ужасах войны! Как прошёл полуфинал конкурса юных чтецов?

28 школьников приняли участие в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»
14 июля 2025 14:03

28 школьников приняли участие в полуфинале конкурса юных чтецов «Живая классика»

В Гродно прошла акция «Чытаем Купалу разам»
08 июля 2025 07:10

В Гродно прошла акция «Чытаем Купалу разам»

Строки, которые стали названием для легендарного шоу по поиску людей – история стихотворения «Жди меня, и я вернусь»
22 мая 2025 08:55

Строки, которые стали названием для легендарного шоу по поиску людей – история стихотворения «Жди меня, и я вернусь»

Жив ли отзвук Великой Отечественной войны в молодёжи сегодня? Рассказала поэт Марина Ватутина
25 апреля 2025 19:42

Жив ли отзвук Великой Отечественной войны в молодёжи сегодня? Рассказала поэт Марина Ватутина

Шмелëв о зоне СВО: хрупкость жизни там ощущается, там всё по-настоящему, там живые люди
25 апреля 2025 19:32

Шмелëв о зоне СВО: хрупкость жизни там ощущается, там всё по-настоящему, там живые люди

Смогут ли снова славяне жить вместе одной цивилизацией? Рассказал поэт Игорь Караулов
25 апреля 2025 19:21

Смогут ли снова славяне жить вместе одной цивилизацией? Рассказал поэт Игорь Караулов