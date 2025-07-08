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В Гродно прошла акция «Чытаем Купалу разам»

08 июля 2025 07:10
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Ко дню рождения классика белорусской литературы. В Гродно прошла акция «Чытаем Купалу разам», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно прошла акция «Чытаем Купалу разам»-2

В творческом флешмобе приняли участие несколько десятков человек. На импровизированной сцене – преподаватели и студенты, в том числе иностранные.

В Гродно прошла акция «Чытаем Купалу разам»-4

Ирина Китурко, ректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Словы песняра – гэта словы, каторыя сапраўды з'яўляюцца гімнам, у яго есць твор, каторы называецца «Малітва», дзе ён гаворыць, што «малюся я і сэрцам, і думамі», і, мне падаецца, што, сапраўды, гэтыя словы песняра, слова можа быць мацней чым зброя ў пэўныя моманты. Так вот яго слова было, сапраўды, вельмі моцным.

В Гродно прошла акция «Чытаем Купалу разам»-6

Матвей Писаренко, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы обязаны передавать своим потомкам его стихотворения и его наследие, потому что только на таких, как он, белорусская идентичность и держится по сей день.

Янка Купала – народный поэт, который внес неоценимый вклад в развитие белорусского языка, литературы и культуры. Акция в Гродненском университете уже традиционная, в 2025 году прошла в девятый раз.

# Ирина Китурко # Поэзия

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