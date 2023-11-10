Пелевин: Я уверен, что именно Z-поэзия спасет нашу русскую культуру

Александр Пелевин, российский писатель:

Я уверен, что именно Z-поэзия спасет нашу русскую культуру. Ну, отчасти она. И надеюсь, что подключаться еще больше музыкантов, киношников. Потому что в Украинушке пачками выходит кино про доблестных хлопцев из «Азова» [националистический батальон Украины – прим. ред.]. А у нас очень мало подобного делается. Это печально. Нужно, безусловно, чтобы вся наша культурно-развлекательная инфраструктура, чтобы она тоже как-то потихоньку разгонялась. Чтобы она все же работала на победу. Потому что наш противник прекрасно понимает, что именно через инфраструктуру развлечений работает пропаганда. И работает отлично. Через всякие блоги, через всякие городские СМИ, так называемые, через сериальчики, через мемчики. А у нас все эти 8 лет ничего такого не происходило. Теперь мы пожинаем плоды такого печального бездействия.

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