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В Несвиже состоялся VI фестиваль поэзии «Голасам свайго пакалення». Кому он посвящён?

29 апреля 2022 14:36
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Новости Беларуси. В Несвижской центральной библиотеке состоялся VI фестиваль поэзии «Голасам свайго пакалення». Он был посвящен белорусскому поэту, ветерану Великой Отечественной войны Павлу Пронузо, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

В Несвиже состоялся VI фестиваль поэзии «Голасам свайго пакалення». Кому он посвящён?-1

Родом он из Несвижа. Поэтому в 2015 году библиотеке было присвоено его имя. С тех пор ежегодно организовывается фестиваль. В рамках мероприятия проходят творческие встречи с писателями, театральные постановки, реалити-шоу, а также конкурс юных поэтов.  

В Несвиже состоялся VI фестиваль поэзии «Голасам свайго пакалення». Кому он посвящён?-4

Оксана Рыжикова, директор Несвижской центральной районной библиотеки:  
Творчество его актуально, потому что темы, которые он поднимает, простые и знакомы каждому. Стихи учат быть наблюдательными, видеть что-то необычайное в обычайном. Они учат молодое поколение патриотизму, гордости за свою родину.

В Несвиже состоялся VI фестиваль поэзии «Голасам свайго пакалення». Кому он посвящён?-7

В библиотеке действует и музей поэта, где каждый может познакомиться с творчеством Павла Пронузо. Здесь представлены рукописи стихов, фотографии, книги и личные вещи поэта.

# Поэзия # общество # Фотофакт

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