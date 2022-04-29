В Несвиже состоялся VI фестиваль поэзии «Голасам свайго пакалення». Кому он посвящён?

Новости Беларуси. В Несвижской центральной библиотеке состоялся VI фестиваль поэзии «Голасам свайго пакалення». Он был посвящен белорусскому поэту, ветерану Великой Отечественной войны Павлу Пронузо, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Родом он из Несвижа. Поэтому в 2015 году библиотеке было присвоено его имя. С тех пор ежегодно организовывается фестиваль. В рамках мероприятия проходят творческие встречи с писателями, театральные постановки, реалити-шоу, а также конкурс юных поэтов.

Оксана Рыжикова, директор Несвижской центральной районной библиотеки:

Творчество его актуально, потому что темы, которые он поднимает, простые и знакомы каждому. Стихи учат быть наблюдательными, видеть что-то необычайное в обычайном. Они учат молодое поколение патриотизму, гордости за свою родину.