«О Минске с любовью» – в столице подвели итоги поэтического конкурса

Признаться в любви столице на языке поэзии. В Минске подвели итоги творческого конкурса. В нем принимали участие дети и молодежь в возрасте от 10 до 25 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свыше сотни юных талантов представили на суд жюри свои произведения. Это стихотворения о столице, ее достопримечательностях, жителях и героическом прошлом. Победители получили награды из рук председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева. Все участники смогли пообщаться с мэром и задать интересующие их вопросы.

Ангелина Бойко, учащаяся школы № 37:

Я очень люблю поэзию и всегда мечтала связать свою жизнь, свою деятельность именно с творчеством. Меня сильно вдохновляют поэты Серебряного века, и Сергей Александрович Есенин – это мой самый любимый поэт. И именно его творчество вдохновило мня на написание этого стихотворения.

Олег Крупенькин, учащийся гимназии № 2 имени О.В. Новицкого:

Увлекаюсь литературой чуть-чуть, читаю достаточно. В поэзии немного таланта проявить могу. Конечно, никогда на белорусском языке не писал. Но представилась такая возможность, выдал свои таланты.