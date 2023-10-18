«Война заостряет карандаш». Анна Ревякина о поэзии во время СВО

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим сводки с фронта, творчество эпохи СВО и последние новости политики. В гостях общественный деятель Сергей Лущ и поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР Анна Ревякина.
Анна Ревякина, поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР:
Явилась ли война катализатором? Конечно нет! Тексты я пишу с шести лет, и у меня много лет была в Донецке литературная студия. Сейчас она переехала в Москву временно, потому что мы не можем собираться в Донецке. Но для меня это возможность в Москве представить широкой публике донбасских авторов. Студия моя называлась, называется «Кофе, кошка, Мандельштам», и я всегда пристально следила за литературным процессом в городе, он для меня являлся источником вдохновения в том числе, хотя я не очень люблю это довольно выспренное, пафосное слово. Но тут такая штука, вот мне хотелось бы на этом все-таки остановиться.
Дело в том, что война заостряет карандаш. Поэт живет в ожидании перспективы, лучшей строчки.
Если у поэта спроси, какое произведение ты считаешь своим лучшим текстом, как правило, автор ответит, что я не написал еще его, когда-нибудь оно действительно со мною случится. Если вы помните, что стихи не пишутся, а случаются. И вот война заостряет карандаш в том смысле, что ты ложишься спать, ты не знаешь, проснешься ли ты. И это не игра слов, это не просто какие-то образы поэтического смысла. Это абсолютная реальность. Дело в том, что в Донецке в 2014 году украинская армия нас обстреливала именно ночами. И вот один из таких сильнейших образов, когда я говорю о том, что утром встанем, пересчитаемся, похоронимся, поревем.
«Эх, война-война – девка та еще!
Частоколы да бурелом,
заминированы окраины,
человеческий страшный суд.
Авель помнит, что всюду Каины,
только высунешься – убьют».
Анна Ревякина:
Более того, если говорить о тех авторах, которые сегодня пишут в Донецке о Донецке, которые пишут донецкий текст, довольно большое число из них начали писать именно в 2014 году, потому что все-таки поэзия – это шанс каким-то образом отчасти себя успокоить. Поэзия всегда верна биению нашего сердца. Это очень естественная форма самовыражения для человека. И мы знаем, что поэзия появилась гораздо раньше, чем проза. Поэтому есть авторы, которые начали писать в 2014 году. У остальных же донбасских авторов, и я среди них, 2014 год – это такая особая страшная точилка. Клинок войны заточил поэтический грифель людей, которые пишут в Донбассе.
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