«Война заостряет карандаш». Анна Ревякина о поэзии во время СВО

Анна Ревякина, поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР:

Явилась ли война катализатором? Конечно нет! Тексты я пишу с шести лет, и у меня много лет была в Донецке литературная студия. Сейчас она переехала в Москву временно, потому что мы не можем собираться в Донецке. Но для меня это возможность в Москве представить широкой публике донбасских авторов. Студия моя называлась, называется «Кофе, кошка, Мандельштам», и я всегда пристально следила за литературным процессом в городе, он для меня являлся источником вдохновения в том числе, хотя я не очень люблю это довольно выспренное, пафосное слово. Но тут такая штука, вот мне хотелось бы на этом все-таки остановиться.

Дело в том, что война заостряет карандаш. Поэт живет в ожидании перспективы, лучшей строчки.

Если у поэта спроси, какое произведение ты считаешь своим лучшим текстом, как правило, автор ответит, что я не написал еще его, когда-нибудь оно действительно со мною случится. Если вы помните, что стихи не пишутся, а случаются. И вот война заостряет карандаш в том смысле, что ты ложишься спать, ты не знаешь, проснешься ли ты. И это не игра слов, это не просто какие-то образы поэтического смысла. Это абсолютная реальность. Дело в том, что в Донецке в 2014 году украинская армия нас обстреливала именно ночами. И вот один из таких сильнейших образов, когда я говорю о том, что утром встанем, пересчитаемся, похоронимся, поревем.

«Эх, война-война – девка та еще!

Частоколы да бурелом,

заминированы окраины,

человеческий страшный суд.

Авель помнит, что всюду Каины,

только высунешься – убьют».