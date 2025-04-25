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Шмелëв о зоне СВО: хрупкость жизни там ощущается, там всё по-настоящему, там живые люди

25 апреля 2025 19:32
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим нынешнюю ситуацию с трудовыми мигрантами в Беларуси и поговорим о современной русской поэзии. В эфире русские поэты Анна Долгарева, Игорь Караулов, Алексей Шмелев, Мария Ватутина и политолог Андрей Лазуткин.

Шмелëв о зоне СВО: хрупкость жизни там ощущается, там всё по-настоящему, там живые люди-2

Григорий Азаренок, СТВ:
Для вас что такое СВО, Донбасс, Новороссия, как вы это ощущаете?

Алексей Шмелев, поэт:
Я раз пять, наверное, приезжал туда, и гуманитарку отвозил, и выступал перед бойцами-штурмовиками. Вот какая-то хрупкость жизни там, конечно, ощущается. Первые разы очень страшно было, потому что все время думаешь, что вот именно в тебя сейчас что-нибудь прилетит. Особенно, когда рядом бахает, думаешь, вот прямо сейчас в тебя прилетит. И в то же время вот это ощущение, я нигде такого не испытывал, когда вот прям уже буквально в пяти километрах от фронта такой разрушенный завод, просто колоночка стоит, и вот сидят люди, и ты просто начинаешь петь, и как будто растворяешься в них. То есть самые такие сильные открытия, вот именно артистические, я испытал там. Наверное, потому что там все по-настоящему, и там живые люди.

# Поэзия # Международная политика # Алексей Шмелев # Григорий Азаренок

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