Шмелëв о зоне СВО: хрупкость жизни там ощущается, там всё по-настоящему, там живые люди

Григорий Азаренок, СТВ:

Для вас что такое СВО, Донбасс, Новороссия, как вы это ощущаете?

Алексей Шмелев, поэт:

Я раз пять, наверное, приезжал туда, и гуманитарку отвозил, и выступал перед бойцами-штурмовиками. Вот какая-то хрупкость жизни там, конечно, ощущается. Первые разы очень страшно было, потому что все время думаешь, что вот именно в тебя сейчас что-нибудь прилетит. Особенно, когда рядом бахает, думаешь, вот прямо сейчас в тебя прилетит. И в то же время вот это ощущение, я нигде такого не испытывал, когда вот прям уже буквально в пяти километрах от фронта такой разрушенный завод, просто колоночка стоит, и вот сидят люди, и ты просто начинаешь петь, и как будто растворяешься в них. То есть самые такие сильные открытия, вот именно артистические, я испытал там. Наверное, потому что там все по-настоящему, и там живые люди.