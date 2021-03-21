Я завёл тетрадку и писал там большими буквами. Школьник рассказал, как начал сочинять стихотворения

Новости Беларуси. Мы привыкли вспоминать великих поэтов, но сегодня говорим о малоизвестных авторах, которые пишут стихи «в стол». Это люди разных профессий и возрастов – офицер, учитель математики, школьник и слесарь-ремонтник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то из них за свое творчество получил награды – первые места в различных конкурсах, гимн лицея МВД, который будет звучать из уст многих поколений курсантов, другие пишут для души.

Юлия Стриго, корреспондент:

Славу паэтаў разносяць па свеце,

Вянкі ўскладаюць і звоняць пахвалай,

Я ж ціха йграю, хто ж ціхіх прымеце?

Ат! ведама, з вёскі – Янка Купала!

В День поэзии мы привыкли вспоминать великих классиков. И это верно, ведь именно с них берут пример те, кто только начинает писать свои первые строки. Но сегодня прозвучат стихотворения малоизвестных авторов, тех, кто привык обычно прятать свое творчество «в столе».





Артем Алферчик, учащийся Боровлянской средней школы № 3:

Первый рассказ мой – тоненькую тетрадку я завел и такие большие буквы писал. То есть там на пять страниц всего лишь было, как буквы ожили и начали ходить по классу. Такое что-то детское. А сейчас уже более на взрослые темы пишу, придумываю фантастику. А стихи я пишу про весну, про лето.