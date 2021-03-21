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Я завёл тетрадку и писал там большими буквами. Школьник рассказал, как начал сочинять стихотворения

21 марта 2021 18:27
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Новости Беларуси. Мы привыкли вспоминать великих поэтов, но сегодня говорим о малоизвестных авторах, которые пишут стихи «в стол». Это люди разных профессий и возрастов  офицер, учитель математики, школьник и слесарь-ремонтник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то из них за свое творчество получил награды  первые места в различных конкурсах, гимн лицея МВД, который будет звучать из уст многих поколений курсантов, другие пишут для души. 

Я завёл тетрадку и писал там большими буквами. Школьник рассказал, как начал сочинять стихотворения -1

Юлия Стриго, корреспондент:
Славу паэтаў разносяць па свеце,
Вянкі ўскладаюць і звоняць пахвалай,
Я ж ціха йграю, хто ж ціхіх прымеце?
Ат! ведама, з вёскі  Янка Купала!

Я завёл тетрадку и писал там большими буквами. Школьник рассказал, как начал сочинять стихотворения -4

В День поэзии мы привыкли вспоминать великих классиков. И это верно, ведь именно с них берут пример те, кто только начинает писать свои первые строки. Но сегодня прозвучат стихотворения малоизвестных авторов, тех, кто привык обычно прятать свое творчество «в столе».

Я завёл тетрадку и писал там большими буквами. Школьник рассказал, как начал сочинять стихотворения -7



Артем Алферчик, учащийся Боровлянской средней школы № 3:
Первый рассказ мой тоненькую тетрадку я завел и такие большие буквы писал. То есть там на пять страниц всего лишь было, как буквы ожили и начали ходить по классу. Такое что-то детское. А сейчас уже более на взрослые темы пишу, придумываю фантастику. А стихи я пишу про весну, про лето.

Я завёл тетрадку и писал там большими буквами. Школьник рассказал, как начал сочинять стихотворения -9

Весна так быстро, словно час,
Вмиг незаметно пролетит.
Весна радует сейчас,
И птица по небу летит.
Пошли дожди, и ливни полились,
Но ты, давай-ка, не грусти – 
Достань тетрадку, не ленись.
Пиши в нее стихи и прозу
Назло прошедшему морозу.

Я завёл тетрадку и писал там большими буквами. Школьник рассказал, как начал сочинять стихотворения -12

– Ты думал о своей будущей профессии?
– Раньше я хотел стать сценаристом, фильмы делать, сериалы, мультики.
– Про что бы снял первый фильм?
– Основанный на моей книге. Вообще любую книгу бы выбрал и снял бы.

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# Поэзия # общество # Артем Алферчик # Юлия Стриго # Фотофакт

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