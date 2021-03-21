«Превращаю формулы в стихотворения». Учительница математики нашла способ легко объяснить сложную теорию

Новости Беларуси. Мы привыкли вспоминать великих поэтов, но сегодня говорим о малоизвестных авторах, которые пишут стихи «в стол». Это люди разных профессий и возрастов – офицер, учитель математики, школьник и слесарь-ремонтник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кто-то из них за свое творчество получил награды – первые места в различных конкурсах, гимн лицея МВД, который будет звучать из уст многих поколений курсантов, другие пишут для души.

Юлия Алферчик, учитель математики Боровлянской средней школы № 3, мама учащегося:

Лет с шести-семи он пишет. Периодически, особенно весной, осенью, когда вдохновение приходит, он что-то на клочках бумаги может написать. Мы потом садимся, подправляем, корректируем, чтобы это было более красиво. Он учится у меня, и я у него многому учусь, потому что у меня не хватает столько идей. Я математик, в себе успешно совмещаю физика и лирика.

На своей работе я тоже применяю поэзию. Я деткам зарифмовываю разные задачки, превращаю формулы в легкие стихотворения, которые дети могут запомнить. Года два назад я вообще не думала, что куда-то буду отправлять свои стихи. Была тихим поэтом, который стеснялся своих стихотворений. Мне надо себя перебороть немножко, и тогда я начну думать, чтобы свое творчество продолжать.