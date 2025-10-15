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Новости по тегу #Планирование семьи

Разговор о важном! В Полоцке продолжается масштабный семейный форум
15 октября 2025 11:09

Разговор о важном! В Полоцке продолжается масштабный семейный форум

Игорь Сергеенко провёл встречу с представителями многодетных семей
13 октября 2025 13:43

Игорь Сергеенко провёл встречу с представителями многодетных семей

В Беларуси началась Неделя родительской любви
13 октября 2025 06:09

В Беларуси началась Неделя родительской любви

Поддержка семьи и материнства! Узнали, какие условия созданы в Минске для повышения рождаемости
30 мая 2025 18:14

Поддержка семьи и материнства! Узнали, какие условия созданы в Минске для повышения рождаемости

Пример любви и семейных ценностей! Делимся вдохновляющими историями многодетных родителей из Беларуси
18 мая 2025 17:35

Пример любви и семейных ценностей! Делимся вдохновляющими историями многодетных родителей из Беларуси

В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью
15 мая 2025 07:38

В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью

В Минске прошёл международный форум «Семья – основа демографического потенциала государства»
13 мая 2025 13:45

В Минске прошёл международный форум «Семья – основа демографического потенциала государства»

«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца
29 ноября 2019 07:55

«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца

Планирование семьи: почему это так важно и актуально?
16 февраля 2014 15:08

Планирование семьи: почему это так важно и актуально?

17 июня 2012 09:08

Какие вещи необходимо взять в роддом будущей маме для себя и новорожденного

30 мая 2012 06:09

Планирование семьи. 8 месяц: третье УЗИ, декретный отпуск и курсы по подготовке к родам

27 апреля 2012 11:47

Планирование семьи. Как правильно подобрать одежду для беременных