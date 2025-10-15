Новости по тегу #Планирование семьи

Супружеские пары, парламентарии, представили государственной власти, священнослужители – к диалогу подключились порядка 300 человек.
Семьи – это часть большого механизма роста экономики, улучшения качества жизни и даже укрепления национальной безопасности.
Она обещает стать настоящим праздником, который подчеркнет ценность семьи и родительства в нашем обществе.
Государство оказывает всестороннюю помощь: от качественного медобслуживания до различных пособий.
По данным последней переписи, в Беларуси насчитывалось более 2,5 миллиона семей. Конечно, в особом ряду многодетные. Сейчас их больше 123 тысяч. Хотя буквально 10 лет назад было в 2 раза меньше.
Конкурс призван не только сблизить пары, но и помочь им понять важность сохранения семейных ценностей.
Он объединил парламентариев, руководителей министерств, представителей общественных объединений, священнослужителей и молодежь из Беларуси и России.
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