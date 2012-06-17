Какие вещи необходимо взять в роддом будущей маме для себя и новорожденного

Итак, вы провели несколько чудесных месяцев в ожидании малыша. И вот он, девятый месяц, самый волнующий и торжественный. Будущие родители находятся в состоянии «боевой готовности». Кто-то лишь сейчас задумывается об имени будущего ребенка, а кто-то уже определился с выбором детского сада.

Малыш за последний месяц вырастает еще примерно на 10 сантиметров. Каждую неделю он может прибавлять до 200 граммов, и к рождению его вес будет три и более килограмма.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

С 38 недель беременности ваш малыш считается доношенным. И уже с этого срока могут начаться срочные роды. То есть доношенная беременность – это срок 40 недель +/- 2 недели.

Организм будущей мамы перестраивается из режима «сохраняющего беременность» в «готовящийся к родам».

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Внимательные окружающие, кто хорошо знает мамочек, может заметить, что чем ближе срок родов, тем больше видно, как меняется у женщины настроение: она становится более беспокойная, немного раздражительная. Это тоже такой признак, что скоро близко будут роды.

Точную дату появления малыша на свет не предугадает никто. Поэтому женщина должна быть готова к срочной поездке в роддом. Для этого необходимо заранее подготовить вещи, которые будущая мама возьмет с собой.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Желательно разграничить вещи, которые женщина возьмет себе на роды (то, что будет в родильном отделении), и чем потом будет пользоваться в послеродовом отделении (это вещи и для мамочки, и для малыша).

То есть дежурных чемодана должно быть два. Лучше, если они будут подписаны, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. Собирать вещи следует внимательно, чтобы не забыть важное и не положить лишнее.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Это, прежде всего, документы, ваша обменная карта, паспорт.

Вещи для личной гигиены, халатик, рубашка, моющиеся тапочки, обязательно водичка.

Также следует взять с собой зубную пасту и щетку, бюстгальтер для кормящих мам, послеродовый бандаж, «любимую» чашку, ложку. И не забыть о чем-нибудь вкусненьком.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

В общем-то, роды – это тяжелая работа, поэтому мы даже просим, чтобы женщина взяла с собой что-то из еды, что легко усваивается и несет много энергии. Кто любит шоколад, пускай берет. Может быть банан, печенье. То, что быстро восполнит запас потерянной энергии, потому что роды – это работа.

Для малыша появление на свет – тоже занятие нелегкое. После рождения маленький человечек нуждается в заботе, покое и многочисленном гардеробе.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Памперсы желательноо взять, детское жидкое мыло, крем ухаживающий для малыша, одежку для малыша. Кто-то привык к пеленкам – пусть будут пеленки. Кто-то сразу наряжает в распашонки, кофточки, ползуны, чепчики, желательно иметь «варежки-антицарапки», потому что у малышей быстро растут ногтики. Чтоб они себя не будили, не царапали во сне.

Но самое главное, что следует взять с собой, в чемодан не положишь. Это – хорошее настроение, спокойствие и уверенность в том, что все будет хорошо.