«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца

«Будь моей женой!» – эти три заветных слова мечтает услышать каждая девушка, ведь за ними последует белое платье, букет из любимых цветов, девичник и торт. Свадебная подготовка – прерогатива невесты, а вот жениху стоит проявить фантазию, делая предложение руки и сердца.

Классика жанра – кольцо, букет роз и опуститься на колено. Подобное предложение руки и сердца, конечно, растрогает избранницу до слез, но вот запомнится ненадолго.

Дмитрий Марченко – счастливый муж и отец двоих детей, десять лет назад сделал своей супруге предложение, от которого та не смогла отказаться. Дмитрий Марченко:

Это было в Болгарии, на отдыхе, планировал все заранее. Я сделал собственноручно дизайн обручальных колец, придумал таким образом, чтобы мое кольцо символизировало женскую косу, которая оплетает мой палец и всю мою судьбу, соответственно. Кольцо моей супруги представлено в виде мужского ремня с бриллиантом на пряжке.

Когда ювелирное изделие было готово, мужчина добавил еще немного фантазии и устроил любимой настоящий сюрприз. Дмитрий Марченко:

Просто на отдыхе мы пошли купаться, заходя в море, я взял с собой кольцо, держал его очень крепко, боялся упустить. Мы просто вместе купались и в один момент я сделал вид, что я ныряю. Достаточно долго меня не было на поверхности. После чего я вынырнул с кольцом в руке и сделал ей предложение.

У некоторых церемония помолвки проходит прямо под водой. Настоящая сказка про Русалочку и принца.

Кто-то предпочитает парить от счастья в буквальном смысле и услышать заветное «да» на высоте птичьего полета. Яркие эмоции, восторг и незабываемые впечатления, ведь не зря говорят, что «браки рождаются на небесах».

Погоня, захват, допрос – еще один нестандартный способ сделать предложение руки и сердца. Такой подход придется по нраву не каждой девушке, но вот запомнится надолго.