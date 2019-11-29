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«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца

29 ноября 2019 07:55
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«Будь моей женой!» – эти три заветных слова мечтает услышать каждая девушка, ведь за ними последует белое платье, букет из любимых цветов, девичник и торт. Свадебная подготовка – прерогатива невесты, а вот жениху стоит проявить фантазию, делая предложение руки и сердца.

«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца-1

Классика жанра – кольцо, букет роз и опуститься на колено. Подобное предложение руки и сердца, конечно, растрогает избранницу до слез, но вот запомнится ненадолго.

«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца-4

Дмитрий Марченко – счастливый муж и отец двоих детей, десять лет назад сделал своей супруге предложение, от которого та не смогла отказаться.

Дмитрий Марченко:
Это было в Болгарии, на отдыхе, планировал все заранее. Я сделал собственноручно дизайн обручальных колец, придумал таким образом, чтобы мое кольцо символизировало женскую косу, которая оплетает мой палец и всю мою судьбу, соответственно. Кольцо моей супруги представлено в виде мужского ремня с бриллиантом на пряжке.

«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца-7

«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца-9

Когда ювелирное изделие было готово, мужчина добавил еще немного фантазии и устроил любимой настоящий сюрприз.

Дмитрий Марченко:
Просто на отдыхе мы пошли купаться, заходя в море, я взял с собой кольцо, держал его очень крепко, боялся упустить. Мы просто вместе купались и в один момент я сделал вид, что я ныряю. Достаточно долго меня не было на поверхности. После чего я вынырнул с кольцом в руке и сделал ей предложение.

«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца-12

У некоторых церемония помолвки проходит прямо под водой. Настоящая сказка про Русалочку и принца.

«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца-15

Кто-то предпочитает парить от счастья в буквальном смысле и услышать заветное «да» на высоте птичьего полета. Яркие эмоции, восторг и незабываемые впечатления, ведь не зря говорят, что «браки рождаются на небесах».

«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца-18

Погоня, захват, допрос – еще один нестандартный способ сделать предложение руки и сердца. Такой подход придется по нраву не каждой девушке, но вот запомнится надолго.

«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца-21

Отличный вариант – сделать предложение в особенном для вас месте или устроить квест, в котором кольцо станет финальным сюрпризом. Но лучше всего заглянуть в глаза любимой, а там сердце подскажет, как сделать это событие незабываемым.

«Вынырнул с кольцом в руке». Самые необычные предложения руки и сердца-24

# Планирование семьи # калейдоскоп # Дмитрий Марченко # Фотофакт # отношения

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