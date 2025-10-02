Россия и Украина провели новый обмен пленными

Россия и Украина провели паритетный обмен военнопленными по формуле «185 на 185». Также стороны передали друг-другу 20 гражданских лиц. Обмен прошел на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Вскоре они будут доставлены на территорию России для дальнейшего прохождения лечения и реабилитации.

Напомним, обмен прошел в соответствии со стамбульскими договоренностями, достигнутыми 23 июля на переговорах делегаций России и Украины в Турции.