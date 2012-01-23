Планирование семьи: как защитить себя и будущего малыша от зимних напастей

Зима, особенно если она снежная и не очень морозная, – прекрасное время для прогулок будущей мамы. Однако помним, что это еще и сезон простудных заболеваний. Поэтому старайтесь реже находиться в местах большого скопления людей: транспорте, универмагах, кинотеатрах. Совсем избежать этого, конечно, вряд ли реально. Значит, необходимы дополнительные защитные меры.



Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Первый защитный барьер – слизистая носа. Ее надо увлажнять и защищать. Полезно, если у вас в сумочке лежит спрей с раствором на основе морской воды. Он абсолютно безопасный. Надо промывать нос несколько раз в день, таким образом убираем вирусы со слизистой.



Хороши и знакомые с детства такие средства, как оксолиновая мазь, интерферон в каплях и, конечно, фруктовые закуски. Если не убереглись от вируса, немедленно обращайтесь к врачу. Только с его помощью можно избежать осложнений и получить грамотные рекомендации по лечению, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Кожа у беременной женщины по-разному себя ведет. Во время беременности кто-то становится очень красивым, потому что кровоток улучшается, разглаживаются мелкие морщины, кожа розовая. А у кого-то – наоборот, а зимой, наверное, особенно это проявляется: кожа становится более сухая, появляется зуд под одеждой на фоне сухости.



Главное правило зимнего сезона – увлажнение кожи. Старайтесь реже использовать мыло, чаще наносите крема. После душа не помешает воспользоваться детским маслом.



Однако любые увлажняющие средства применяйте минимум за полчаса до выхода на свежий воздух. Для прогулок необходимо подготовить и правильный гардероб.



Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Одежда должна быть многослойной. Не надо тяжелых шуб, сковывающих движение, делающих неповоротливыми, куча шарфиков тоже не нужна. Пускай это будет полегче курточка, а под ней, допустим, шерстяной свитер. Обязательно белье хлопчатобумажное, чтобы телу было приятно и комфортно.



В слякоть и гололед тщательно подбирайте обувь. С ростом животика у будущей мамы смещается центр тяжести, изменяется походка. Держать равновесие становится сложнее.



Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Обувь должна быть удобной, подошва не должна скользить, должна быть ребристой. Можно, наверное, какими-то хитростями воспользоваться: подклеить пластырь, например, на подошву.

Больно смотреть на женщин, особенно беременных, которые в гололед идут на шпильках. Это не должно случаться.

Обувь должна быть удобная, устойчивая, каблук широкий, если он есть, и невысокий. 3-4 см для беременной женщины оптимальны.



За окном стоит прекрасная погода? Не ленитесь и обязательно прогуляйтесь на свежем воздухе. Главное – без тяжестей в руках. Спортивные занятия тоже надо оставить на будущее. А вот легкие физические упражнения пойдут на пользу. Особенно – пешие или спокойные лыжные прогулки, а также плавание в бассейне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Морозный сезон таит немало подвохов, но еще пара шагов – и будущие родители подойдут к новому периоду развития беременности. Еще более насыщенному и удивительному.