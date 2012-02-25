Планирование семьи: приметы для беременных и определение пола ребенка

Вот и пройдена уже половина пути. Пятый месяц – середина срока беременности, время активного роста плода. Мама начинает ощущать шевеление малыша. В этот период происходит очередная плановая встреча с врачом УЗИ. Помимо важнейших медицинских показателей на этой процедуре будущие родители могут узнать и пол своего ребенка.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Малыш слышит мамин голос, он реагирует на мамин голос учащением сердцебиения.

Мы весим 300 грамм. Начинают расти ногтики, волосики. Малыш становится красивым.

В этот же период окружающие невооруженным взглядом начинают замечать ваше «интересное положение». Вы все чаще слышите о разного рода слухах и приметах, связанных с беременностью. Чему же все-таки верить? Можно ли стричь и красить волосы? Ведь, согласно древним поверьям, в волосах вся энергетическая сила.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Богатырю Самсону обрезали волосы и он потерял всю свою силу. Научной подоплеки в этом на предмет стричь волосы или не стричь никакой нет. Маме наоборот будет приятно хорошо выглядеть во время беременности, во время родов. Добавятся положительные эмоции.

Что касаемо химической завивки и окраски? Далеко не все пользуются современными красителями. Есть там и вредные вещества.

Во время беременности меняется структура волос, мы можем получить самый неожиданный результат.

С отказом от шитья и вязания, как рекомендуют поверья, медики согласны лишь в том, что засиживаться беременной уж никак нельзя. А вот прогулки на свежем воздухе будут всегда кстати. Если дома есть кошка, то, согласно народным приметам, у ребенка появятся враги. Тут врачи говорят о совершенно другой проблеме.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Кошки – это переносчики инфекции «токсоплазмоз». Поражение плода токсоплазмой может сопровождаться тяжелыми последствиями. Это давно-давно известно. Поэтому беременной женщине с незнакомыми кошками действительно не стоит общаться, брать ее на руки, гладить. А что касается домашней кошки, то нужно поручить другим членам семьи за ней ухаживать, убирать. Тогда все будет хорошо.

Когда-то считалось, что будущей маме нельзя употреблять любые красные плоды. Мол, ребенок тогда родится «румяным». И, действительно, от яркоокрашенных овощей и фруктов чаще возникает аллергия. Причем не только у беременной, но и у ее малыша. Поэтому с экзотическими лакомствами будьте осторожны, сообщили в программе «Большой завтрак».

И еще, как и советуют народные поверья, в этот волнительный период не засиживайтесь на пороге.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Порог – это как разделение между двумя мирами. Внешним, где много опасностей, и внутренним, домашним, где женщина защищена. Может быть, с этим все поверья связаны. Но, на самом деле, порог, наверное, – не самое хорошее место – сквозняки.

Не стоит беспокоить себя также чтением или просмотром новостей о различных бедствиях и катастрофах. Кроме как волнения и стресса вам этот досуг ничего не подарит.

Следующая народная молва гласит: если беременная часто сидит, закинув ногу за ногу, то ребенок родится с кривыми ножками.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Малыш, конечно, будет с прямыми ножками, но, вообще, это очень здравая мысль и хорошая рекомендация. Потому что когда мы сидим положив ногу на ногу, мы провоцируем прогрессирование варикоза, если есть склонность к расширению вен. Элементарно нарушается кровообращение в конечностях.

Самый же любимый «беременный» миф запрещает будущим мамам в конце беременности вешать шторы, картины или белье. Якобы из-за этого малыш запутается в пуповине.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Наблюдение: если женщина при позднем сроке беременности делает такие достаточно длительные движения, связанные с поднятием рук, по крайней мере, я такую информацию нашла, это действительно может привести к раннему преждевременному отхождению околоплодных вод.

Примет для беременных существует не одна сотня, но только некоторые из них можно обосновать научно. И, как правило, последствия определенных действий никак не приводят в жизни к тому, что обещают злые языки.

Лучше прислушивайтесь к своим ощущениям и наслаждайтесь удивительным состоянием. Тем более, что мы отправляемся на второе УЗИ. Самый волнительный и ответственный момент. Иногда эта встреча с малышом становится первой для будущего папы.

Поверьте, в эти счастливые мгновения сердца будущих родителей бьются не реже. За время второго УЗИ врач проконтролирует расположение и развитие всех органов ребенка, оценит его общее развитие, проведет анализ кровотока и, конечно, может позволить полюбоваться малышом в цветном формате 3D.

А пока мы рассказывали, наша пара (Анна и Максим) узнали, что они ждут мальчика и несказанно обрадовались этой новости!

Впереди – начало активной подготовки к долгожданной встрече. Но чтобы появление малыша на свет было легким, пора заняться специальной физкультурой.