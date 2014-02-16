Планирование семьи: почему это так важно и актуально?

Ольга Пересада, профессор кафедры акушерства и гинекологии БельМАПО, доктор медицинских наук:

Для того, чтоб у нас рождались здоровые детки и в то время, когда им положено родиться, когда хотят видеть их появление на свет. Видимо, поэтому рождение детей и надо планировать. Конечно, это тенденция мировая, это не только у нас, это во многих странах мира, это грамотный подход для того, чтобы человек родился здоровым не только физически, но и психологически, чтобы легче его было воспитывать, легче он входил в жизнь, чтобы он родился осознанным человеком, развивался хорошо. Наверное, для всего этого должно существовать планирование семьи.

Среди акушеров есть такая фраза: здоровье девочки должно определяться уже с момента, когда она лежит у своей мамы в животике, то есть, как она там лежит, как она растет, как она рождается, это уже определяет здоровье будущей мамы.

Алена Страздина, акушер-гинеколог:

Нужно беречь здоровье будущих мамы и папы нужно с детства. Не секрет, что в Республике Беларусь есть хорошая служба, которая уже функционирует уже много лет — служба детской и подростковой гинекологии, доктора которой имеют специальное образование, занимаются здоровьем. К сожалению, про мальчиков такого сказать нельзя, но об этом должны думать их мамы.

Есть ряд проблем, которые начинаются в детстве: и воспалительные заболевания, и какие-то нарушения полового развития, хронические заболевания, которые переживают наши дети, которые влияют потом на все эти процессы.

В идеале процесс планирования семьи должен начинаться не в момент бракосочетания, а задолго до него, когда человек еще только вступает во взрослую жизнь полную соблазнов. Именно от его первых шагов на этом непростом пути во многом зависит здоровое будущее его и его семьи.

Валентина Шукан, координатор работы Центра дружественного отношения к подросткам:

Первое, с чего мы начинаем — обучение гендерной культуре, то есть взаимоотношений между полами. Мы говорим об интимных отношениях. По словарю Даля интимные отношения означают близкие, сокровенные, тайные, о которых мы можем объявить другим, но это остается между двумя людьми.

Будущий семьянин многое выносит из своей семьи: пример отношений к матери, пример отношений к женщине, то есть это все списывается с отношений родителей между собой, от этого зависит, будет ли он счастлив в своей семье.

Когда мы задаем вопрос на тренингах или семинарах для подростков: кто бы из вас хотел иметь точно такую же семью, как у родителей хотя бы на 87%? Только около 20% поднимает руки и говорит о том, что они хотели бы примрно такую же семью, все остальные говорят, то нет. Это говорит о том, что эти люди не получили того, к чему призвана семья — понимание, уважение, любовь, теплые и близкие отношения. Многие люди отмечают, что с ними не разговаривают дома на эту тему: о семейных ценностях, о проблемах, допустим, взаимоотношений мужчины и женщины, о конфликтных каких-то взаимоотношениях.

Самое, наверное, популярное занятие — «Не строй свой дом с крыши — не начинай интимные отношения до брака». Показываем подросткам все плюсы и минусы этих отношений, потому что эти отношения являются венцом отношений интимных, в большей степени это и доверие, и уважение, понимание, ответственность за другого человека, ответственность за его чувства, за его будущую жизнь.

Хорошо поставленная работа по планированию семьи с подростками приводит к снижению показателей материнской заболеваемости и смертности, профилактике искусственных абортов, предупреждению заболеваний, связанных с ранним началом половой жизни.

Пересада Ольга:

Безусловно, существует такая аксиома: если человек здоров — у него здоровое потомство. Поэтому как наша молодежь будет расти, как она будет питаться, как она будет заниматься физической активностью, как они будут психологически развиваться — все это влияет на их потомство. Фраза здоровый образ жизни, который очень трудно соблюдается, особенно в молодом возрасте, влияет на потомство, которое будет.

Алена Страздина:

Сейчас добрачное консультирование можно пройти в любой поликлинике, любой женской консультации. Это консультация и акушера-гинеколога, если необходимо, консультация уролога. В первую очередь — консультация терапевта.

Не секрет, что беременность для организма женщины — серьезное испытание. Если женщина страдала в своей жизни какими-то заболеваниями, есть хронические заболеания, то, как правило, в момент беременности все эти заболевания склонны обостряться, поэтому, если пара ответственно подходит к рождению детей и хочет, чтобы детки были здоровы, хотя бы минимально они должны позаботиться о собственном здоровье.

Всем показан элементарный анализ крови, потому что мы должны быть уверены, что у женщины достаточно запаса железа в организме, что у нее нету анемии, элементарный анализ мочи, чтобы выявить хронические воспалительные изменения со стороны мочевыводящей системы, ЭКГ.

Пересада Ольга:

За три месяца до зачатия принимать фолиевую кислоту. Именно это считается докозательной медициной, потому что именно такой прием предохраняет от развития аномалий нервной трубки будущего нашего ребенка, плода. Аномалия нервной трубки — гидроцефалия и анэнцефалия, то есть это разные проблемы с головным мозгом у маленького человека.

Возможность избежать наступления нежелательной беременности, которую предоставляет паре планирование семьи, всецело способствует охране материнства.

Алена Страздина:

Контрацепция дает семье возможность родить ребенка в то время, когда она к этому готова и психологически, и в плане здоровья, и материально.

На что направлена работа с семьей, которая желает ребенка, но пока по каким-то причинам не может у них родиться ребенок?

Пересада Ольга:

У нас лечение бесплодия поставлено достаточно современно и проводится широко. Если раньше считалось, что супружеская пара два года не беременеет, тогда уже у этой пары считается бесплодие, то сейчас — год, больше уже не ждут.

Алена Страздина:

Наше отделение имеет и другое название — Городской центр планирования семьи. Наша задача оказывать помощь парам уже с определенными проблемами: оказание помощи бесплодным парам, парам с невынашиваемой беременностью, оказание помощи женщинам, у которых были какие-то сложные оперативные вмешательства, или были неудачные исходы беременности.

К несчастью, каждый год количество бесплодных пар увеличивается. Это проблема, которую отмечают во всем мире. С чем это связано? Вероятнее всего, во-первых, время деторождения откладывается на более поздний возраст, соответственно, с течением жизни у человека, естественно, могут появиться какие-то заболевания, которые могут препятствовать беременности.

Пересада Ольга:

3 основные причины бесплодия: причина отсутствия овуляции, то есть тот процесс, когда наступает беременность.

Непроходимость маточных труб, которая может наступить после производства первого аборта.

И, допустим, это болезнь мужчины, при которой качество спермы снижается, тогда надо лечить мужской фактор.

Это основные причины, а кроме этого есть ряд заболеваний, процессов, о которых молодая пара должна думать.

Применение современных, консервативных и хирургических методов лечения позволяет излечивать даже тяжелые, комбинированные формы бесплодия, причем не только женского, но и мужского.

Алена Страздина:

Чисто мужского бесплодия не так уж много, где-то 4%. Но мы говорим о том, что комбинированный фактор бесплодия, когда есть проблема и у мужчины, и у женщины.

На современном этапе развития медицины, бесплодие является скорее временным диагнозом, нежели приговором!

Пересада Ольга:

Бесплодие часто считается психологическим процессом. Сначала супружеская пара беседует с психологом, который снимает нервное напряжение, потому что без этого создать доминанту хорошую для наступления беременности, наверное, невозможно.

В связи с тем, что у нас очень высокотехнологичные репродуктивные технологии, то просто следует сказать, что бесплодие — не приговор, и это не значит, что при установлении диагноза бесплодие, пара должна сломя голову запасать деньги и идти в центр ЭКО, потому что причины бесплодия очень разные. Можно пролечить воспалительный процесс, можно сделать очень много для того, чтобы возникла беременность. Сначала можно поработать в женской консультации, пройти обследование, лечение.

У нас есть центры, которые помогают планировать беременность. И уже дальше, когда этот этап пройден, тогда уже, если ничего не наступает, то тогда уже надо задумываться о новых репродуктивных технологиях, к которым относится ЭКО.