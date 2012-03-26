Планирование семьи. Шестой месяц – время заняться гимнастикой для беременных

Шестой месяц беременности. У малыша уже сформированы все ткани и органы. Продолжает развиваться нервная система, формируется иммунная. Ребенок уже активно двигается, и женщина очень хорошо чувствует каждое его шевеление. Будущей маме в этот период рекомендуется посещать женскую консультацию 2 раза в неделю.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Малыш растет, поэтому с ним надо разговаривать, слушать музыку, у мамы чтобы было масса приятных эмоций. И малыш это оценит. Если мама с малышом разговаривает, значит новорожденный будет различать мамин голос обязательно, из множества голосов, которые он слышит.

Второй триместр – это период, когда женщина должна задуматься о предстоящих родах и организм ее должен быть готов к физическим нагрузкам.

Физическая нагрузка в этот период рекомендуема и безопасна: все органы малыша уже сформированы и выполняют свои функции. Нагружать же себя физически с первого месяца беременности может не всякая женщина.

Если, например, будущая мама активно занималась спортом до момента беременности, она может не прекращать тренировок. Если же до беременности женщина была далека от спортивных занятий, то преступать к активной гимнастике рекомендуется не ранее 16-17 недели беременности. Исключения составляют упражнения Кегеля, которые можно выполнять в домашних условиях и на любом сроке, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

В чем состоит их суть? Например, сидя на стуле: надо сесть на стул, так, чтобы вы почувствовали свои седалищные бугры. И женщина должна втянуть мышцы тазового дна. То есть те мышцы, которые находятся между седалищными костями. Втянуть и задержать дыхание, задержать этот момент где-то секунд на 5. Потом следует медленное расслабление. Начинаем повторять раз 5 и доводим до 10.

Чем меньше времени остается до заветного дня рождения малыша, тем больше внимания стоит уделять тренировке дыхания и релаксации.

Елена Перевезенцева, инструктор по подготовке к родам Городского центра планирования семьи:

Релаксация способствует расслаблению мышц, точнее, поперечно-полосатой мускулатуры, что снимает напряжение женщины в родах во время схваток и помогает обезболить их. Поэтому релаксация в плане подготовки к родам – несомненно, очень важный пункт для того чтобы немедикаментозно обезболить женские роды.

Во втором триместре беременности занятия направлены на укрепление различных групп мышц. Тренируются мышцы тазового дна, спины, рук. Выполнять упражнения предпочтительнее в положении лежа на боку, на четвереньках, сидя. Заниматься физической культурой женщине можно до конца срока беременности, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Александра Стирринг, инструктор по гимнастике для беременных:

Как показывает мой собственный опыт и как показывает опыт наших многочисленных беременных клиенток, можно заниматься до последнего дня, буквально перед родами. Что касается моего личного опыта, буквально перед родами я была на гимнастике и в этот же день родила. То есть можно заниматься до последнего дня, опять же, если женщина чувствует себя хорошо и она понимает, что все в порядке, ей это приятно, ей комфортна эта физическая нагрузка, она чувствует себя хорошо, малыш чувствует себя хорошо.

Анна Дашук, беременная:

До этого не занималась на протяжении всей беременности, так сразу чувствуется. И мышцы почувствовались.

Чувствуешь себя окрыленно. Как-то легче и спине. Хочется по-другому идти, хочется жить.

Физическая нагрузка во время беременности безусловно важна для здоровья будущей мамы и ее малыша. Кроме того, такие занятия помогут женщине чувствовать себя хорошо, оставаться привлекательной и пребывать в хорошем настроении.