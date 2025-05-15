В Могилёве выбирают лучшую студенческую семью

Счастливы вместе. Лучшую студенческую семью выбирают в Могилеве. Финальный этап республиканского конкурса проходит в университете пищевых и химических технологий. За победу борются семь пар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение трех дней молодые люди будут доказывать, что именно они самые сплоченные и находчивые. Для участников подготовили ряд испытаний. Так, в первый день супругам предстояло собрать продуктовую корзину на определенную сумму. А после покупок – кулинарный эксперимент. Конкурсантам предложили приготовить ужин для двоих. Пожалуй самый ответственный этап – создание генеалогического древа. Совместная работа сплотила молодых людей и помогла им лучше узнать историю своей семьи.

Ольга Мацикова, проректор по идеологической и воспитательной работе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий:

Ежегодно у нас появляются новые этапы, новые интересные конкурсы. В этом году, например, впервые будет проходить медицинский квест. Благодаря сотрудничеству с 4-й детской поликлиникой мы решили, что молодым семьям нужно потренироваться одевать подгузники и пеленать кукол. Ну а еще они узнают много полезной информации, которая, безусловно, им пригодится в их семейной жизни.

Конкурс призван не только сблизить пары, но и помочь им понять важность сохранения семейных ценностей.