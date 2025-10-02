Очереди на границе с ЕС бьют рекорды! Количество фур в Польшу за сутки увеличилось на 435 единиц

Недолго радовались путешественники отсутствию очередей. Уже 2 октября к вечеру на пограничном пункте «Брест» в ожидании 135 машин, в «Каменном Логе» – 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, это ничто по сравнению с 3 тысячами в начале месяца. Остается надеяться, что польские стражи границ не вернутся к антирекордам хотя бы с легковушками и автобусами. О том, как растет вереница авто и нарастает негодование водителей – наш брестский собкор Кристина Протосовицкая из пункта пропуска «Козловичи».

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Пункт пропуска «Козловичи» крупнейший в СНГ по объемам оформления автогрузов с востока на запад. И единственный открытый на белорусско-польском участке границы. За последние сутки очередь увеличилась практически на полтысячи автомобилей, а сопредельная сторона оформляет не более трети транспорта от международных норм. Ровно спустя неделю после открытия движения через пункт пропуска «Кукурыки» – сопредельного нашему «Козловичи» – ожидание уже занимает больше 3 суток. И причина вовсе не в резком скачке количества транспорта – хоть рост и был. А в осознанном шаге тех, кто по другую сторону шлагбаума.

Виталий Курчик, водитель-международник:

Потому что поляки не пускают. У поляков забит рентген. 200 машин на рентген – это сутки ожидания. Я ехал сейчас, был 200-й – 26 часов на рентген только прождал. Терминал весь забит был. Сейчас меньше стало, 90.

– А чего? Злорадствуют?

– Так решили поработать, наказать кого-то. Роберт – польский водитель, который уже 30 лет в международных перевозках, за свой трудовой путь видел разные перипетии на границе. Помнит и очереди по 40 километров. Казалось, хуже быть не могло. Но нет. Теперь ждет не дождется выхода на пенсию.

Роберт, водитель-международник (Польша):

Поляки вообще не работают – всех отправляют на рентген. Буду ждать несколько суток. Не мы виноваты, политики виноваты. Не забирают машины назад. Пригнали на Беларусь и все машины пустые на рентген. По оценкам Польского экономического института, 9-дневный замок на границе может стоить польским логистическими компаниям 250-300 миллионов евро, а также обернуться снижением конкурентоспособности. Отложенный эффект такого политического решения официальной Варшавы будет иметь долгоиграющие последствия. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Польский народ – неглупые люди. И они своему правительству не позволят там разбойничать. Поэтому у меня не то что надежда… Ну или даже надежда и вера в польский народ. Они не дадут там их амбициям разгуляться.