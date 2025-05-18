Пример любви и семейных ценностей! Делимся вдохновляющими историями многодетных родителей из Беларуси

На неделе в Беларусь отметили День семьи. Этот праздник в ООН учредили больше 30 лет назад, уже тогда понимая значение и ценность таких союзов. Сегодня семья сталкивается с новыми вызовами – это и быстрый ритм жизни, и цифровизация, и изменение социальных норм. Мы прекрасно видим, как относятся к традиционным ценностям в той же Европе, где детей уже буквально с пеленок посвящают в гендерные премудрости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К примеру, в Австралии еще лет 10 назад принят закон, согласно которому в свидетельстве о рождении можно не указывать пол. Предполагается, что в 12 лет человек сам сможет выбрать, кем ему быть. А выбрать есть из чего! В одной из соцсетей собрали список из 300 гендеров. И он постоянно меняется.

В Беларуси стоят на защите традиционных ценностей. Причем мы настроены как никогда серьезно. Даже в Конституцию внесли определение, что для нас брак. Это союз мужчины и женщины, и третьего не дано. Эти изменения в Основном законе появились буквально несколько лет назад. Но на самом деле мы гораздо раньше поняли, что сейчас происходит, и начали поддерживать белорусские семьи – и морально, и материально. По данным последней переписи, в Беларуси насчитывалось более 2,5 миллиона семей. Конечно, в особом ряду многодетные. Сейчас их больше 123 тысяч. Хотя буквально 10 лет назад было в 2 раза меньше. Понимая всю ситуацию, государство постаралось взять часть забот на себя. В основном материальные. В нашей стране ввели разные льготы для семей, где воспитывают троих и более детей. Действует программа семейного капитала. Сейчас он составляет больше 33 тысяч рублей. И эти деньги можно использовать досрочно. Да и в целом таким семьям в Беларуси хвала и почет. В чем убедилась и наша Арина Верховская.

Без фильтров и без прикрас о жизни большой семьи в своих блогах рассказывают Лирина и Александр. Супруги Нежевец из Пружан воспитывают 16 детей. 8 мальчиков и 8 девочек. Счет сравняли месяц назад.

Александр Нежевец, многодетный отец:

У нас уровнялось просто. У нас было 8 мальчиков, а стало 8 девочек. Раньше всегда этот вопрос в ступор вгонял. Сколько у вас мальчиков, сколько девочек? Вспомнишь пока вот это, сколько кого? А сейчас все просто 8-8. Несмотря на всю жизнерадостность Лиры и Саши, путь к родительству для них был непростым. Пара потеряла ребенка, вердикт врачей был неутешительный. Но от идеи создать большую семью не отказались. Решили усыновить деток. Так пара забрала сразу троих. Постепенно их дом стал наполняться смехом детей.

У нас как-то собственно рожденных не должно было быть. И вот мы остановиться планировали. И потом наша жизнь так развернулась, что у нас появился вот этот дом и вместе с ним 8 деток. То есть мы в составе 8 деток заехали в этот дом и стали детским домом семейного типа. Вот после этого, получилось, мы узнаем, что Лира беременна. То есть, чтобы родить, нам надо было 10 деток полюбить.

С появлением детей жизнь изменилась на 180 градусов. Ужин на 16 детей, девять стирок в день и море любви. В большой семье домашние хлопоты разделены. У каждого есть свои обязанности. Например, Настя помогает маме на кухне готовить обед и накрывать на стол. Даша заботится о младших братьях и сестрах. Заботу государства Лирина и Александр ощущают ежедневно. Бесплатное образование и медицина, льготный кредит, благодаря которому они строят свой собственный дом. И их пример вдохновляет многих: в общей сумме в социальных сетях у пары более 1 миллиона подписчиков. В своих роликах они открыто делятся своим опытом родительства и яркими моментами из жизни.

Успешная спортсменка, депутат, любящая жена и мама. Все эти амплуа сочетает в себе Анастасия Мирончик-Иванова. Знает на собственном опыте: быть мамой непросто. Но найти баланс между семьей и карьерой реально. Тем более, когда рядом есть крепкая опора. Укрепляет семейные узы и общие интересы. Любовь к здоровому образу жизни родители передают сыну Глебу.

Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, призер мира и Европы по легкой атлетике:

Глеб занимается физической культурой и спортом, футболом. Активно принимает участие в патриотических мероприятиях. Лично мне он дает настолько много энергии, мне хочется делать, играть с ним, восхищаться его поступками, смотреть, как он растет. Современные мамы – пример для восхищения. Успевают все: воспитывать детей, вести хозяйство, зарабатывать, воплощать в жизнь творческие идеи.