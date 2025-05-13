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В Минске прошёл международный форум «Семья – основа демографического потенциала государства»

13 мая 2025 13:45
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Укрепление института семьи и брака, сохранение традиционных ценностей. Эти темы 13 мая обсуждают на международном форуме «Семья – основа демографического потенциала государства». Он объединил парламентариев, руководителей министерств, представителей общественных объединений, священнослужителей и молодежь из Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошёл международный форум «Семья – основа демографического потенциала государства»-2

Социальные подходы двух стран похожи, как и вызовы, с которыми они сталкиваются. Например, увеличение возраста вступления в брак и рождения первого ребенка. На форуме участники обмениваются лучшими наработками по улучшению демографической ситуации. Озвучены и новые инициативы для повышения рождаемости и защиты семьи. 

В Минске прошёл международный форум «Семья – основа демографического потенциала государства»-4

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы и дальше планируем расширять меры поддержки семей, воспитывающих детей. Мы планируем разрабатывать меры, которые позволят женщинам более эффективно совмещать учебу, профессиональную деятельность, карьеру с выполнением материнской функции. 

В Минске прошёл международный форум «Семья – основа демографического потенциала государства»-6

Анна Кузнецова, заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания России:
Звучали предложения, связанные с усилением взаимодействия двух государств между собой, чтобы укрепить друг друга на этом демографическом фронте и принимать вместе точные и выверенные решения, которые защищают еще больше наши семьи, наших детей, и молодых, и многодетных. 

Отметим, что в нашем государстве семьям оказывается комплексная поддержка – от финансовой помощи до изменения трудовых условий.

# Многодетные семьи в Беларуси # Планирование семьи # Семья # Владимир Караник

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