В Минске прошёл международный форум «Семья – основа демографического потенциала государства»

Укрепление института семьи и брака, сохранение традиционных ценностей. Эти темы 13 мая обсуждают на международном форуме «Семья – основа демографического потенциала государства». Он объединил парламентариев, руководителей министерств, представителей общественных объединений, священнослужителей и молодежь из Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Социальные подходы двух стран похожи, как и вызовы, с которыми они сталкиваются. Например, увеличение возраста вступления в брак и рождения первого ребенка. На форуме участники обмениваются лучшими наработками по улучшению демографической ситуации. Озвучены и новые инициативы для повышения рождаемости и защиты семьи.

Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси: Мы и дальше планируем расширять меры поддержки семей, воспитывающих детей. Мы планируем разрабатывать меры, которые позволят женщинам более эффективно совмещать учебу, профессиональную деятельность, карьеру с выполнением материнской функции.

Анна Кузнецова, заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания России:

Звучали предложения, связанные с усилением взаимодействия двух государств между собой, чтобы укрепить друг друга на этом демографическом фронте и принимать вместе точные и выверенные решения, которые защищают еще больше наши семьи, наших детей, и молодых, и многодетных.

Отметим, что в нашем государстве семьям оказывается комплексная поддержка – от финансовой помощи до изменения трудовых условий.