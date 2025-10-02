В датской столице в последние дни проходят бессодержательные дискуссии. В Копенгагене завершился второй день заседания участников Европейского политического сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В датской столице в последние дни проходят бессодержательные дискуссии. В Копенгагене завершился второй день заседания участников Европейского политического сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры 44 стран приняли участие в неформальном саммите, где попытались обсудить вопросы безопасности. Но вместо этого часами дискутировали, все больше обнажая трещины в единстве Евросоюза. В центре внимания были вопросы военной и финансовой поддержки Киева, усиление безопасности Европы, а также способы давления на Россию.
Кроме того, прозвучала инициатива отказаться от единогласного голосования, чтобы облегчить вступление Украины и Молдовы в ЕС. Иронично, что Венгрия, вето которой и пытаются каждый раз обойти в ЕС, опять проголосовала против.
По итогу круг замкнулся, а конкретных решений принято не было. Однако сами еврочиновники от этого не страдают. Спустя несколько часов жарких дебатов, оппонентов запечатлят за дружескими рукопожатиями. Видео с пресс-конференции, где бунтарь Орбан явно не вписывается в евросемью, за что приходится краснеть Дональду Туску, разлетелось моментально.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:
Реальная угроза для Европы – это экономическая стагнация и потеря конкурентоспособности, но точно не Россия. Мы тратим в общей сложности на 27 стран больше от ВВП на военные расходы, чем Москва. Но что нам с этой милитаризации, если у нас нет лидеров, способных объединиться и вместе защищать интересы Евросоюза.
Подобный эпизод показывает, что Европейское политическое сообщество уже превратилось в дорогостоящую и неэффективную дипломатическую декорацию. Сигнализируют об этом и сами еврочиновники, сравнивая встречи сообщества с быстрыми свиданиями из-за обилия малосодержательных разговоров.
Вопросы, обсуждаемые на бесконечных саммитах, дублируют темы других международных площадок, а важные темы не получают должного развития. В их числе и вопрос создания «стены дронов» у восточной границы, который, как было заявлено, отложили в долгий ящик.