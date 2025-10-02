Орбан: Евросоюз тратит на военные расходы больше, чем Москва

В датской столице в последние дни проходят бессодержательные дискуссии. В Копенгагене завершился второй день заседания участников Европейского политического сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры 44 стран приняли участие в неформальном саммите, где попытались обсудить вопросы безопасности. Но вместо этого часами дискутировали, все больше обнажая трещины в единстве Евросоюза. В центре внимания были вопросы военной и финансовой поддержки Киева, усиление безопасности Европы, а также способы давления на Россию. Кроме того, прозвучала инициатива отказаться от единогласного голосования, чтобы облегчить вступление Украины и Молдовы в ЕС. Иронично, что Венгрия, вето которой и пытаются каждый раз обойти в ЕС, опять проголосовала против.

По итогу круг замкнулся, а конкретных решений принято не было. Однако сами еврочиновники от этого не страдают. Спустя несколько часов жарких дебатов, оппонентов запечатлят за дружескими рукопожатиями. Видео с пресс-конференции, где бунтарь Орбан явно не вписывается в евросемью, за что приходится краснеть Дональду Туску, разлетелось моментально.