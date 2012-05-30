Планирование семьи. 8 месяц: третье УЗИ, декретный отпуск и курсы по подготовке к родам

К концу восьмого месяца беременности мамы ее будущий ребеночек имеет рост примерно 40 сантиметров и весит около двух килограммов. Его голова становится пропорциональна телу, на ней уже выросли волосы, сформировались брови и реснички: кроха может моргать. Происходят с малышом и другие забавные вещи, которые иногда могут доставлять маме неудобства.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

У него есть свой собственный режим сна и отдыха. Иногда маме хочется спать, а малыш активничает. Также в это время очень интересно наблюдать, как у малыша формируется сосательный рефлекс. Мы можем видеть, как малыш в животе у мамы сосет свой палец.

32-36 неделя беременности – время для третьего скринингового УЗИ. Мероприятие очень важное, так как позволяет узнать о малыше много необходимой информации.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Во-первых, посмотрите, как вырос ваш малыш, соответствует ли размерами сроку беременности, хорошо ли он себя чувствует, нормальный ли кровоток, хорошо ли функционирует плацента. Дополнительно можно выявить особенности развития, которые не были выявлены на более ранних сроках.

Малыш выглядит уже очень красиво, и доктор обязательно покажет вам его на экране.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Итак, мы добрались до того времени, когда мамы уходят в декрет. В нашей стране декретный отпуск дается в 30 недель беременности.

Если, оформив декретный отпуск, вы сразу же загорелись идеей сделать ремонт в квартире и еще миллион дел, на которые раньше не хватало времени, избавьтесь от этих мыслей немедленно. Сейчас вам показан отдых и только отдых.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Это приятное время можно посвятить себе, почаще гулять, ходить в кино, гулять с мужем, можно заняться и полезными вещами, потому что существуют многочисленные курсы по подготовке к родам.

Обычно курс подготовки включает в себя 8 занятий. Посещать их можно начиная с 30 недели беременности, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ. На занятиях женщина узнает много важной информации о себе и малыше, обучается методикам дыхания, расслабления и массажа. Обсуждается послеродовый период.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Кто-то готовится к партнерским родам, когда будущий папа тоже присутствует на родах. В этом случае, как правило, пара тоже обязательно посещает специальные курсы. Мы считаем, папа при таком важном событии не должен быть пассивным наблюдателем.

Папа при родах – очень важный помощник. Он помогает женщине правильно дышать, делать расслабляющие упражнения, поддерживает морально. Совместное участие в таком важном событии, как рождение ребенка, переживание радостей и трудностей укрепляет семью. Но в силу того, что каждая семья индивидуальна, метод партнерских родов подходит не всем. Не настаивайте на присутствии мужа при родах, если он сомневается в своих силах.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

А кто в себе психологически неуверен, то должен подумать над тем, стоит рожать вместе или нет. Каждый человек индивидуальность, у каждого разные воззрения на это.