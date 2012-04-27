Планирование семьи. Как правильно подобрать одежду для беременных

Седьмой месяц – это окончание второго триместра беременности. Малыш уже достаточно большой: его вес составляет около килограмма, а рост – примерно 35 сантиметров. Полностью сформирован головной мозг, формируются системы, ответственные за иммунитет. В легких начинается созревание очень важного вещества, которое называется «сурфактант». Именно оно поможет легким расправиться при первом вдохе, и маленький человечек начнет дышать.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Малыш вырос, он красивый, у него красивое личико, он продолжает изучение своего тела, может трогать себя за нос, за щеки. Он слушает свою маму и всех окружающих.

В это время беременной женщине, безусловно, уже надо очень пристально следить за тем, сколько веса она набирает за неделю. Набор веса не должен превышать 400 граммов. Женщина должна следить за давлением, особенно если были склонности до беременности к его повышению.

На этом сроке посещать доктора женщине необходимо как минимум раз в две недели. А еще будущая мама просто обязана выглядеть замечательно. И в этом поможет правильно подобранная одежда.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Исчезают облегающие вещицы, появляются специальные штанишки для беременных, сарафанчики. Одежда должна быть максимально удобной, просторной и ничего не стягивать.

При этом вы можете не изменять любимому стилю и образу: специально для беременных создаются и молодежно-джинсовые, и воздушно-романтичные, и строго-элегантные коллекции. Более того, большинство моделей такой одежды будет сидеть на вас идеально, несмотря на постоянно растущий животик. Например, в брюки вшиваются клапаны или резинки, которые можно регулировать на протяжении всей беременности, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

А тем, кто не любит шопинг, врачи советуют обратить внимание на своих близких.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Вспомните о том, что у вас есть муж. Возможно, у него есть подтяжки. Можно носить брюки на подтяжках, можно вместо молнии вшить резинку в ваши брюки. Очень красиво на женщине смотрятся мужские рубашки, у которых закатаны рукава. С брюками это и стильно, и модно, и очень удобно.

Функциональность, красота и экологичность – три кита, на которых теперь должен строиться ваш выбор одежды. К нижнему белью предъявляются еще более жесткие требования. Использование натуральных материалов здесь – правило. Сделать время ожидания малыша комфортным помогут также специальные колготки и бандажи.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Из-за того, что смещается центр тяжести, бывают боли в спине, бывает чувство давление на область лона. То есть ближе к 30 неделям при длительном стоянии, долгих прогулках стоит носить дородовый бандаж. Попросить доктора или акушерку, чтобы она показала, как правильно его надевать.

Даже бизнес-леди, оказавшиеся в интересном положении, теперь могут не бояться нарушить свой строгий дресс-код. Ему вполне соответствуют классические костюмы, юбки и брюки, созданные специально для беременных. Одежда для вечеринок и торжеств тоже бывает предназначенной для будущих мам. Остается только подобрать ко всем этим нарядам комфортную обувь.

Алена Страздина, акушер-гинеколог Городского центра планирования семьи:

Как бы это не было прискорбно, непривычно, и весна на улице, и хочется одеть обувь на высоких красивых каблуках, но эта обувь неустойчивая, идет нагрузка на венозную стеночку. В конце концов, это бывает травмоопасно для беременной женщины, у которой изменяются походка, осанка. Поэтому надо переходить на более удобную обувь, которая не должна сжимать ногу, не должна препятствовать кровообращению и быть удобной.

Удобство, безусловно, – важное условие для подбора одежды в таком «интересном» положении. Однако не забывайте оставаться красивыми! Тем более что теперь эта задача так проста!