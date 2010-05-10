Новости по тегу #Парад в Минске 9 мая 2010

Корреспонденты телеканала СТВ попросили поделиться впечатлениями известных людей, присутствовавших на Параде Победы в Минске.
К праздничным трибунам приближается механизированная колонна современной военной техники. По парадной дистанции пройдут мощные бронированные машины, зенитно-ракетные системы, артиллерийские комплексы и системы залпового огня. Общая протяженность парадного расчета техники составляет около двух километров. Первым дано право пройти в парадной колонне танку Т-34.
Александр Лукашенко: Советский Союз сыграл решающую роль в антифашистской борьбе. Парад Победы 2010 в Беларуси. Выступление Александра Лукашенко.
На проспект Победы выезжают две открытые парадные машины. В одной из них – принимающий парад министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Юрий Жадобин. В другой – командующий парадом заместитель министра обороны генерал-майор Михаил Пузиков.
В небе над Минском – воздушный парад. Белорусская военная авиация способна выполнять учебно-боевые задачи в любых погодных условиях. В настоящее время пролет осуществляется в условиях низкой облачности.
Марш открыли барабанщики Минского суворовского военного училища.
В практике проведения парадов войск Минского гарнизона становится традиционным показ плац-парада сводной роты почетного караула.
Свершилось! Она перед нами, не слово, не мрамор, горячая, живая, в гимнастерке, полинявшей от солнца и дождей, седая от пыли походов, с ленточками ранений на груди, самая прекрасная и самая любимая, наша Победа!
Заводная «Лявониха» вывела на проспект ведущие танцевальные коллективы Беларуси. За ними выступили белорусские эстрадные исполнители.
В торжественном шествии ветеранов Великой Отечественной в Минске принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Возглавит механизированную колонну 9 мая легендарный танк Т-34. Далее стройными рядами по проспекту Победителей проследуют бронетранспортеры, зенитно-ракетные комплексы С-300, а также образцы новой техники. Всего более 130 боевых машин.
Под покровом ночи 3 мая прошла первая репетиция парада победы в городских условиях. Проспект Машерова проверила на прочность тяжелая техника и пехота. А 4 мая белорусские курсанты вместе с украинскими военными маршировали по главной улице Киева.
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