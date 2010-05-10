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Новости по тегу #Парад в Минске 9 мая 2010

Парад 9 мая 2010. Анели Кинтеро, «Мисс Интерконтиненталь-2009»: На Параде Победы в Минске меня впечатлил ритм, с которым шагали солдаты. Они, как игрушечные!
10 мая 2010 08:45

Парад 9 мая 2010. Анели Кинтеро, «Мисс Интерконтиненталь-2009»: На Параде Победы в Минске меня впечатлил ритм, с которым шагали солдаты. Они, как игрушечные!

09 мая 2010 17:44

Парад 9 мая 2010. Парад военной техники

09 мая 2010 17:44

Парад 9 мая 2010 - Выступление Александра Лукашенко

09 мая 2010 17:44

Парад 9 мая 2010. Объезд войск министром обороны

09 мая 2010 17:43

Парад 9 мая 2010. Парад авиации

Парад 9 мая 2010. Торжественный марш
09 мая 2010 17:43

Парад 9 мая 2010. Торжественный марш

09 мая 2010 17:43

Парад 9 мая 2010. Рота почетного караула

09 мая 2010 17:42

Парад 9 мая 2010. В театрализованном шествии участвовало 3 000 человек

09 мая 2010 16:13

Парад 9 мая 2010. Концерт на проспекте Победителей

Парад 9 мая 2010 года в Минске
09 мая 2010 11:39

Парад 9 мая 2010 года в Минске

Парад 9 мая. Генеральная репетиция парада Победы в Минске
07 мая 2010 11:28

Парад 9 мая. Генеральная репетиция парада Победы в Минске

04 мая 2010 18:51

Парад 9 мая. Первая репетиция Парада Победы на Машерова в Минске и на Крещатике в Киеве