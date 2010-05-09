Парад 9 мая 2010. Парад военной техники

К праздничным трибунам приближается механизированная колонна современной военной техники. По парадной дистанции пройдут мощные бронированные машины, зенитно-ракетные системы, артиллерийские комплексы и системы залпового огня. Общая протяженность парадного расчета техники составляет около двух километров. Первым дано право пройти в парадной колонне танку Т-34.

Перед трибуной – современная техника и вооружения Вооруженных сил Республики Беларусь. На площади – танки Т-72Б.

Парадное шествие продолжает расчет БМП-2 – основная боевая машина сухопутных войск.

На марше - боевой расчет бронетранспортеров БТР-80. Установленное вооружение позволяет вести огонь, в том числе и, по воздушным целям.

Исключительно мощным и точным является самоходная пушка «Гиацинт», максимальная дальность стрельбы которой достигает 30 километров.

На марше – самоходная гаубица МСТА-С, имеет максимальную дальность стрельбы до 28 километров, может преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров.

Перед нами преемник прославленной в годы войны «катюши». С 2002 года принята на вооружение модернизированная система реактивного залпового огня «БелГрад» на шасси отечественного производства.

В строю – реактивная система залпового огня «Смерч» - это самая совершенная система своего класса в мире, которая до сих пор не имеет равных.

Вашему вниманию представлен ракетный комплекс «Точка». Ракета способна поражать цели на дальности до 120 километров. Комплекс является высокоточным оружием. Круговое вероятное отклонение от цели составляет всего 10 метров.

Перед трибунами – средство радиоэлектронной борьбы: наземная станция мощных шумовых помех СПН-2, модернизированная станция помех Р-330БМ (модернизация проведена на белорусском предприятии).

Перед трибунами – комплексы автоматизации «Поляна-РБ» и «Риф-Р», созданные белорусским НПК «Агат», автоматизированный дистанционно управляемый наблюдательно-огневой комплекс «АДУНОК», комплекс «Шлем» производства объединения НПК «Агат», один из самых эффективных средств сухопутных войск в мире – зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска».

Перед трибунами – зенитно-ракетный комплекс «Оса». Гордость белорусской системы ПВО – зенитно-ракетный комплекс новейшего поколения С-300. Предназначен для обороны крупных промышленных и административных объектов, пунктов управления, защиты наших городов от ударов средств воздушно-космического нападения. Уникальная ракетно-зенитная система С-300В по боевой эффективности не уступает современным мировым аналогам.