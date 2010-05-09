Парад 9 мая 2010. В театрализованном шествии участвовало 3 000 человек

Свершилось! Она перед нами, не слово, не мрамор, горячая, живая, в гимнастерке, полинявшей от солнца и дождей, седая от пыли походов, с ленточками ранений на груди, самая прекрасная и самая любимая, наша Победа!

От смертельной опасности Красная Армия спасла человечество. Мы спасли не только нашу Родину, мы спасли всечеловеческую культуру. Кто обуздал фашистов, сжигавших книги? Печатники Москвы и Ленинграда. Кто победил детоубийц? Сибиряки и белорусы, строившие детские ясли. Кто поверг фашизм? Народ, который исповедует братство, мирный труд, солидарность всех трудящихся. Фашистская Германия капитулировала.

Открывается новая эра: пахарей и каменщиков, врачей и архитекторов, садоводов и учителей, книжников и поэтов. Не раз мы слышали высокие слова: "Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!". Бессмертны погибшие, перед ними снимет шапку прохожий: им он обязан своим дыханием, ведь те, что погибли, спасли нас, детей, внуков и правнуков.



Ты победила, Родина!

"Утро мира", последняя военная статья Ильи Эренбурга (в сокращении) напечатана 10 мая 1945 года в газете "Правда".